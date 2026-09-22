Usłyszała jęki z trumny. 70-latka uznana za zmarłą nagle otworzyła oczy

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To brzmi jak scenariusz z horroru, ale wydarzyło się naprawdę. W chińskiej prowincji Hebei rodzina przeżyła prawdziwy szok, gdy z zamkniętej trumny zaczęły dobiegać przerażające jęki. Okazało się, że uznana za zmarłą 70-letnia seniorka wciąż żyje. Kobieta spędziła w zamknięciu ponad dobę, jednak ta wstrząsająca historia ma tragiczny finał.

Dramat rozegrał się w północnych Chinach, w prowincji Hebei. 70-letnia kobieta od wielu lat zmagała się z ciężkimi chorobami, w tym z nieuleczalnym nowotworem. Lekarze, którzy opiekowali się pacjentką, stwierdzili, że jej stan jest beznadziejny i nie ma już możliwości dalszego leczenia. Rodzina zdecydowała się zabrać seniorkę do domu, by mogła spędzić ostatnie chwile w gronie najbliższych – pisze „South China Morning Post“.

Pożegnanie, które zamieniło się w koszmar

W pewnym momencie bliscy zauważyli, że kobieta nie wykazuje żadnych oznak życia. Zgodnie z lokalnym zwyczajem ciało zostało ułożone w lekko schłodzonej trumnie, by zachować je do czasu przyjazdu dalszych krewnych. Rodzina chciała w ten sposób umożliwić wszystkim bliskim pożegnanie się z seniorką.

Przerażający odgłos z wnętrza trumny

Po upływie ponad 24 godzin od złożenia do trumny w domu rozległy się niepokojące dźwięki. Synowa zmarłej usłyszała jęki dobiegające z wnętrza trumny. Zaniepokojona natychmiast powiadomiła resztę rodziny. Po otwarciu wieka okazało się, że kobieta żyje.

Według relacji członka rodziny seniorka była przytomna, potrafiła otworzyć oczy, choć nie była w stanie jeść ani pić.

Ostrzelał uczniów przed budynkiem liceum. Osoby w stanie krytycznym Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorkowy poranek w Turgutlu na zachodzie Turcji w prowincji Manisa. Sprawca ostrzelał uczniów szkoły średniej. Co najmniej pięć osób zostało rannych - przekazała agencja Reutera za mediami lokalnymi.

Jak to możliwe? Lekarze tłumaczą fenomen

Lekarze, którzy zostali poinformowani o niezwykłym wydarzeniu, podejrzewają, że mogło dojść do tzw. zespołu pozornego zgonu. W takim stanie funkcje życiowe – oddech i tętno – są niemal niewyczuwalne, a metabolizm organizmu drastycznie zwalnia. Może to prowadzić do błędnego uznania osoby za zmarłą, zwłaszcza bez przeprowadzenia szczegółowych badań.

Podobne przypadki są niezwykle rzadkie, jednak zdarzają się na całym świecie.

Niestety, mimo szybkiej reakcji rodziny, 70-latka niedługo później rzeczywiście zmarła.