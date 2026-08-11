USA zaatakowały statek w Zatoce Omańskiej. Miał naruszyć blokadę Iranu

RMF24

Amerykański śmigłowiec wystrzelił dwa pociski Hellfire w kierunku maszynowni statku towarowego pływającego pod banderą Panamy – poinformowało we wtorek Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Według strony amerykańskiej jednostka ignorowała ostrzeżenia i próbowała dotrzeć do irańskiego portu mimo prowadzonej przez USA blokady.

CENTCOM podało, że statek towarowy Vela Nova próbował przepłynąć przez Zatokę Omańską i kierował się w stronę Iranu. Amerykańskie siły miały wielokrotnie ostrzegać cywilną załogę jednostki, jednak – według komunikatu – polecenia zostały zignorowane.

Śmigłowiec MH-60 należący do Marynarki Wojennej USA wystrzelił następnie dwa pociski Hellfire w kierunku maszynowni statku. Atak miał unieruchomić układ sterowania jednostki.

„Statek nie płynie już w kierunku Iranu” – przekazało amerykańskie dowództwo.

O zdarzeniu jako pierwszy napisał we wtorek „Wall Street Journal”, powołując się na źródło w amerykańskiej administracji.

Nie podano, czy w incydencie ktokolwiek został ranny. Przedstawiciel USA poinformował, że po ataku podjęto próbę przeniesienia załogi na inną jednostkę cywilną.

Dziesiątki statków zawróconych przez USA

Według danych CENTCOM, do 11 sierpnia amerykańskie siły skierowały na inne trasy 55 statków handlowych, które miały próbować przełamać blokadę irańskich portów. Trzy jednostki zostały unieruchomione, a na pokład dwóch weszli amerykańscy żołnierze.

„The Wall Street Journal” przypomniał, że w czerwcu podczas amerykańskiej operacji egzekwowania blokady zginęło trzech indyjskich marynarzy. Były to pierwsze potwierdzone ofiary śmiertelne działań USA, których celem ma być ograniczenie dochodów Iranu z eksportu ropy i skłonienie Teheranu do zawarcia porozumienia kończącego wojnę.