USA: Wysłała męża po zakupy. Później zabiła trójkę swoich dzieci

Proces Lindsay Clancy rozpoczął się w Massachusetts

Prokuratura zarzuca Lindsay Clancy, że zabójstwa, których dopuściła się w swoim domu 24 styczniu 2023 roku, były zaplanowane i dokonane z premedytacją. Według śledczych kobieta celowo wysłała swojego męża, Patricka Clancy'ego, po sprawunki (jedzenie i leki dla córki), aby zostać sama z dziećmi. Wcześniej miała sprawdzić, ile czasu zajmie mu wykonanie tych zadań, by mieć pewność, że nie wróci do domu przed zakończeniem zbrodni.

Linia obrony opiera się na tezie, że Clancy - zabijając dzieci - nie była poczytalna z powodu ciężkiej psychozy poporodowej. Obrońcy podkreślają, że kobieta od dłuższego czasu zmagała się z depresją i leczyła psychiatrycznie.

Kilka tygodni przed zdarzeniem przebywała przez kilka dni w szpitalu psychiatrycznym. Według dokumentów złożonych w postępowaniu cywilnym cierpiała na bezsenność, halucynacje oraz słyszała głosy nakazujące skrzywdzić siebie i swoje dzieci.

Obrona wskazuje również, że Clancy wielokrotnie szukała pomocy medycznej. Miała zgłaszać lekarzom pogarszający się stan psychiczny, dzwonić na infolinie dla osób w kryzysie psychicznym, pojawiać się na pogotowiu oraz przyjmować leki.

W pozwie złożonym przeciwko placówkom medycznym Clancy i jej mąż zarzucają lekarzom błędną diagnozę, niewłaściwe leczenie i brak odpowiedniego monitorowania jej stanu mimo poważnych objawów poporodowego zaburzenia psychicznego.

„Prawdziwa Lindsay była niezwykle kochająca i troskliwa”

Po zabójstwie Lindsay Clancy próbowała popełnić samobójstwo, w następstwie czego doznała trwałego paraliżu i porusza się na wózku inwalidzkim. Cały czas przebywa na leczeniu.

Mąż kobiety Patrick Clancy opublikował wpis, w którym podkreślił, że przeżywa niewyobrażalny ból i zaapelował, by ludzie pamiętali jego żonę jako osobę pełną miłości i troski wobec innych.

„Prawdziwa Lindsay była niezwykle kochająca i troskliwa wobec wszystkich – mnie, naszych dzieci, rodziny, przyjaciół i swoich pacjentów (pracowała jako pielęgniarka w szpitalu w Massachusetts). Każda cząstka jej duszy jest pełna miłości. Jedyne, czego teraz dla niej pragnę, to aby w jakiś sposób odnalazła spokój” – czytamy.

Czym jest psychoza poporodowa?

Jest rzadkim, ale bardzo poważnym zaburzeniem psychicznym, które może wystąpić wkrótce po porodzie. Objawy mogą obejmować urojenia, halucynacje, dezorientację oraz znaczne zaburzenia myślenia i zachowania.

Brytyjska Narodowa Służba Zdrowia (NHS) podkreśla, że psychoza poporodowa wyraźnie różni się od tzw. „baby blues”. Jest stanem wymagającym natychmiastowej pomocy medycznej i traktowanym jako zagrożenie życia.

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