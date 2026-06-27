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Amerykańskie siły uderzyły w irańskie cele po ataku na statek handlowy w cieśninie Ormuz. Wiceprezydent USA J.D. Vance jasno deklaruje: „Przemoc spotka się z przemocą”. Waszyngton podkreśla, że działania miały charakter odwetowy i nie oznaczają zerwania zawieszenia broni. Iran już zareagował na amerykańskie uderzenie.

Atak w cieśninie Ormuz i amerykański odwet

W piątek siły amerykańskie przeprowadziły ataki na irańskie magazyny pocisków rakietowych i dronów. Była to odpowiedź na czwartkowy atak irańskich sił na singapurski statek handlowy przepływający przez cieśninę Ormuz. Dowództwo Centralne USA poinformowało, że uderzenia trwały 90 minut. Amerykanie zaangażowali w operację sześć myśliwców F-35 i F-16, które uderzyły w cztery cele w okolicy cieśniny Ormuz i na wyspie Keszm.

Jak podaje „New York Times”, ataki przeprowadzono po zamknięciu giełd. Według irańskich mediów państwowych, pociski trafiły m.in. w port Sirik, gdzie znajduje się baza morska Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), a także w wieżę telekomunikacyjną.

Stanowisko USA

Wiceprezydent USA J.D. Vance w serwisie X nie pozostawił wątpliwości co do stanowiska Waszyngtonu.

„Iran podpisał porozumienie o zawieszeniu broni. My się z niego wywiązaliśmy. Jeśli mają zastrzeżenia, jeśli chodzi o sposób wdrażania wstępnego porozumienia, mogą po prostu zadzwonić. Ale przemoc spotka się z przemocą” – oświadczył Vance.

Wysoki rangą urzędnik amerykański, cytowany przez „Wall Street Journal”, zaznaczył, że zawieszenie broni nadal obowiązuje mimo piątkowych ataków. Podkreślił, że działania USA były wyłącznie odwetem za atak na statek transportowy.

Ostra reakcja Iranu

Na amerykańskie działania natychmiast zareagował przewodniczący irańskiej parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa narodowego. Stwierdził, że „lekkomyślne naruszenie zawieszenia broni” poskutkuje tym, że USA „wycofają się i będą (tego) żałować”. Zarzucił także prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi brak zaangażowania w zasady negocjacji i zawieszenia broni.

W sobotę ministerstwo spraw zagranicznych w Teheranie przekazało, że w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane ani nie ujawniły ich lokalizacji.



Strona irańska „stanowczo potępia naloty przeprowadzone przez armię terrorystyczną USA w piątkowy wieczór, 26 lipca, na kilka obiektów położonych na południowym wybrzeżu Iranu” – oświadczyło irańskie MSZ. Resort dyplomacji ocenił w komunikacie, że działania Waszyngtonu naruszyły Kartę Narodów Zjednoczonych i postanowienia memorandum kończącego wojnę, przyjętego w nocy z 17 na 18 czerwca.

W czwartek irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegł, że statki mają przepływać przez cieśninę Ormuz wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez Iran. IRGC zapowiedział działania wobec jednostek, które nie podporządkują się tym instrukcjom.

Porozumienie pod znakiem zapytania

Atak na statek był pierwszym tego typu incydentem od czasu zawarcia 60-dniowego porozumienia o zawieszeniu broni między USA a Iranem. Na jego mocy Iran zobowiązał się do zapewnienia bezpiecznej żeglugi statkom handlowym w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady jego portów.

Prezydent Donald Trump w piątek nazwał irański atak na statek „głupim” naruszeniem porozumienia o zawieszeniu broni.