Na północ od Kongresu samochód wjechał w barykadę. Dwóch strażników Kapitolu zostało rannych - informują amerykańskie służby bezpieczeństwa. Z powodu zagrożenia bezpieczeństwa Kongres został zamknięty.

Kapitol Stanów Zjednoczonych / Pixabay

Osoba, która wjechała w piątek w barykadę pod Kapitolem, została postrzelona i przeniesiona do szpitala w ciężkim stanie - informuje agencja Associated Press. Nie są znane motywy incydentu. Do szpitala trafili również ranni funkcjonariusze.



Krótko po incydencie oddziałom waszyngtońskiej Gwardii Narodowej nakazano zgłosić się po sprzęt - informuje portal Politico.



Jak pisze CNN, po godz. 13 czasu lokalnego za pomocą głośników na Kapitolu przekazano wszystkim, aby pozostali w pomieszczeniach i nie zbliżali się do okien.

Amerykańska policja Kapitolu twierdzi natomiast, że wszystkie budynki Kapitolu zamknięto "z powodu zewnętrznego zagrożenia".

"Z powodu ... zlokalizowanego zagrożenia bezpieczeństwa we wszystkich budynkach kampusu Kapitolu USA wjazd lub wyjazd nie jest obecnie dozwolony. Możesz poruszać się po całym budynku, ale nie zbliżaj się do zewnętrznych okien i drzwi. Jeśli jesteś na zewnątrz, poszukaj schronienia " - taki komunikat według Breaking News, miał zostać wysłany do wszystkich biur w Kongresie.



Na jednym z nagrań zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, jak w pobliżu Kapitolu ląduje śmigłowiec.



W drugiej połowie marca z okolic Kapitolu usunięto część ogrodzeń, które zamontowano tu po szturmie na Kapitol z 6 stycznia.