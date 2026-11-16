USA rozpoczynają rozmieszczanie nowych bomb atomowych B61-13

Moc pojedynczej bomby B61-13 ma wynosić około 360 kiloton trotylu. To około 24 razy więcej niż energia wyzwolona przez bombę „Little Boy”, zrzuconą przez USA na Hiroszimę 6 sierpnia 1945 roku.
Pierwszy egzemplarz B61-13 został zmontowany w maju 2025 roku – niemal rok przed pierwotnie zakładanym terminem. Program wszedł obecnie w końcowy etap, obejmujący dostawy do amerykańskich sił powietrznych i wdrażanie uzbrojenia na strategicznych bombowcach.
Amerykańskie wojsko zapewnia, że wprowadzenie B61-13 nie zwiększy całkowitej liczby lotniczych bomb jądrowych w arsenale USA. Nowe konstrukcje mają zastępować starsze, mniej precyzyjne ładunki o niższej mocy.
Eksperci Federacji Amerykańskich Naukowców szacują, że do służby może trafić około 50 bomb nowego typu.
Ich głównym przeznaczeniem ma być rażenie szczególnie dobrze zabezpieczonych celów, w tym podziemnych bunkrów i stanowisk dowodzenia.
Większa precyzja dzięki manewrowi
B61-13 ma być wyposażona w system sterowania oparty na elementach ogonowych. Dzięki temu bomba ma być bardziej manewrowa i precyzyjna niż wcześniejsze wersje.
Według informacji przywoływanych przez The Moscow Times ładunek może zostać zrzucony z wysokości do 7,5 km, a następnie samodzielnie szybować w kierunku wyznaczonego celu.
Amerykański sekretarz energii Chris Wright przekonywał w 2025 roku, że program B61-13 dowodzi zdolności USA do szybkiego reagowania na wyzwania bezpieczeństwa w okresie zwiększonej globalnej niestabilności. Podkreślał, że modernizacja arsenału atomowego jest ważnym elementem polityki „pokoju przez siłę”, promowanej przez prezydenta Donalda Trumpa.
Data podania informacji nie jest przypadkowa
O rozpoczęciu dostaw poinformowano przed zapowiadaną możliwością spotkania Donalda Trumpa z przywódcami Rosji i Chin – Władimirem Putinem oraz Xi Jinpingiem – podczas szczytu APEC w chińskim Shenzhen.
Jednym z tematów, które prezydent USA miał chcieć poruszyć, było wspólne ograniczenie arsenałów jądrowych. Nie udało się jednak zatwierdzić wcześniej uzgodnionej agendy rozmów.