USA rozpoczynają rozmieszczanie nowych bomb atomowych B61-13

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Zakład Pantex rozpoczął dostawy zmodernizowanych bomb jądrowych B61-13 dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych – podał Hans Kristensen z Federacji Amerykańskich Naukowców. Ładunek o mocy około 360 kiloton ma trafić na wyposażenie strategicznych bombowców.

Moc pojedynczej bomby B61-13 ma wynosić około 360 kiloton trotylu. To około 24 razy więcej niż energia wyzwolona przez bombę „Little Boy”, zrzuconą przez USA na Hiroszimę 6 sierpnia 1945 roku.

Pierwszy egzemplarz B61-13 został zmontowany w maju 2025 roku – niemal rok przed pierwotnie zakładanym terminem. Program wszedł obecnie w końcowy etap, obejmujący dostawy do amerykańskich sił powietrznych i wdrażanie uzbrojenia na strategicznych bombowcach.

Amerykańskie wojsko zapewnia, że wprowadzenie B61-13 nie zwiększy całkowitej liczby lotniczych bomb jądrowych w arsenale USA. Nowe konstrukcje mają zastępować starsze, mniej precyzyjne ładunki o niższej mocy.

Eksperci Federacji Amerykańskich Naukowców szacują, że do służby może trafić około 50 bomb nowego typu.

Ich głównym przeznaczeniem ma być rażenie szczególnie dobrze zabezpieczonych celów, w tym podziemnych bunkrów i stanowisk dowodzenia.

Większa precyzja dzięki manewrowi

B61-13 ma być wyposażona w system sterowania oparty na elementach ogonowych. Dzięki temu bomba ma być bardziej manewrowa i precyzyjna niż wcześniejsze wersje.

Według informacji przywoływanych przez The Moscow Times ładunek może zostać zrzucony z wysokości do 7,5 km, a następnie samodzielnie szybować w kierunku wyznaczonego celu.

Amerykański sekretarz energii Chris Wright przekonywał w 2025 roku, że program B61-13 dowodzi zdolności USA do szybkiego reagowania na wyzwania bezpieczeństwa w okresie zwiększonej globalnej niestabilności. Podkreślał, że modernizacja arsenału atomowego jest ważnym elementem polityki „pokoju przez siłę”, promowanej przez prezydenta Donalda Trumpa.

Data podania informacji nie jest przypadkowa

O rozpoczęciu dostaw poinformowano przed zapowiadaną możliwością spotkania Donalda Trumpa z przywódcami Rosji i Chin – Władimirem Putinem oraz Xi Jinpingiem – podczas szczytu APEC w chińskim Shenzhen.

Jednym z tematów, które prezydent USA miał chcieć poruszyć, było wspólne ograniczenie arsenałów jądrowych. Nie udało się jednak zatwierdzić wcześniej uzgodnionej agendy rozmów.