RMF24

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Wewnętrzna, ściśle tajna sieć komunikacyjna amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) przestała działać — podała CNN, powołując się na sześć osób zaznajomionych ze sprawą. Według źródeł na razie nie ma dowodów, że przyczyną awarii był cyberatak.

Chodzi o system NSA Net, wykorzystywany przez pracowników agencji do wewnętrznej komunikacji oraz przesyłania informacji niejawnych.

Skala zakłóceń i ich przyczyna są ustalane.

W związku z problemem agencja wprowadziła stopniowe przyjazdy pracowników do centrum — informują rozmówcy CNN.

NSA. Amerykańska agencja od wywiadu elektronicznego i cyberbezpieczeństwa

NSA, czyli National Security Agency, to amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego działająca w strukturach Departamentu Obrony USA. Jej główne zadania to zdobywanie i analiza informacji z komunikacji elektronicznej, kryptologia oraz ochrona systemów informatycznych związanych z bezpieczeństwem państwa.

Agencja odgrywa kluczową rolę w amerykańskim wywiadzie elektronicznym. Zajmuje się m.in. analizą sygnałów i danych cyfrowych pochodzących z zagranicy oraz wspiera ochronę tajnych informacji i sieci rządowych przed cyberatakami.

NSA utworzono w 1952 roku. Jej siedziba znajduje się w Fort Meade w stanie Maryland.

Seria awarii w Stanach Zjednoczonych

Informacja o awarii pojawiła się w okresie wzmożonej uwagi wobec serii usterek technologicznych w Stanach Zjednoczonych. W ostatnim czasie problemy techniczne zakłóciły m.in. amerykańską bankowość, ruch lotniczy, a w ubiegłym tygodniu doszło także do przerwy w działaniu poczty elektronicznej i innych aplikacji Microsoftu.

Prezydent USA Donald Trump bagatelizował we wtorek znaczenie tych zakłóceń. Pytany w Manili o awarie, stwierdził, że tego typu sytuacje są nieuniknione.

Takie rzeczy się zdarzają. Wszystko jest w porządku – powiedział dziennikarzom.