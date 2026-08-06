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USA płacą fortunę za informacje. Chodzi o najpotężniejszy kartel narkotykowy na świecie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 sierpnia (07:33)

Departament Stanu USA wyznaczył rekordowe nagrody za informacje prowadzące do schwytania liderów Kartelu Jalisco Nueva Generacion (CJNG), jednej z najgroźniejszych organizacji przestępczych na świecie. Łączna pula nagród przekracza 100 milionów dolarów, a najwyższa – 25 milionów – dotyczy nowego przywódcy gangu, Juana Carlosa Valencii Gonzaleza, znanego jako „El Pelon”.

USA płacą fortunę za informacje. Chodzi o najpotężniejszy kartel narkotykowy na świecie
Meksykańska marynarka przechwyciła 1.3 tony kokainy (fot. HANDOUT/AFP) /East News
  • Departament Stanu USA wyznaczył nagrody o łącznej wartości ponad 100 milionów dolarów za informacje prowadzące do schwytania liderów Kartelu Jalisco Nueva Generacion (CJNG).
  • Najwyższa nagroda przewidziana jest za pomoc w schwytaniu „El Pelona” - obecnego lidera kartelu.
  • Z czego słynie kartel CJNG?
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USA stawiają na nagrody – polowanie na bossów CJNG

W środę amerykański Departament Stanu ogłosił program nagród o łącznej wartości ponad 100 milionów dolarów za informacje, które doprowadzą do zatrzymania kluczowych postaci Kartelu Jalisco Nueva Generacion. 

CJNG to obecnie jeden z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych gangów narkotykowych w Meksyku, odpowiedzialny za przemyt narkotyków, handel bronią, pranie pieniędzy oraz liczne morderstwa.

Najwyższa nagroda, 25 milionów dolarów, została przewidziana za pomoc w ujęciu Juana Carlosa Valencii Gonzaleza, znanego jako „El 03” lub „El Pelon”. To właśnie on przejął stery w kartelu po śmierci swojego ojczyma, legendarnego założyciela CJNG – Nemesio Rubena Oseguery Cervantesa, pseudonim „El Mencho”.

Nowe zarzuty i walka z przestępczością

Tego samego dnia amerykański departament sprawiedliwości przedstawił nowe zarzuty wobec pięciu wysoko postawionych członków CJNG. Grupa ta została w 2025 roku wpisana przez administrację prezydenta Donalda Trumpa na listę zagranicznych organizacji terrorystycznych. 

Jak podkreślił pełniący obowiązki prokuratora generalnego USA Todd Blanche, członkowie kartelu są oskarżeni o zarządzanie sieciami handlu narkotykami, kierowanie wyszkolonymi zabójcami, a także o pranie pieniędzy i produkcję śmiercionośnych substancji.

Śmierć „El Mencho” i fala przemocy

W lutym bieżącego roku meksykańskie wojsko zabiło „El Mencho”, najbardziej poszukiwanego przestępcę w Meksyku. Jego śmierć doprowadziła do wzrostu przemocy i licznych działań odwetowych ze strony kartelu w wielu regionach kraju. 

W ostatnich tygodniach brat „El Mencho”, Antonio Oseguera Cervantes, znany jako „Tony Montana”, przyznał się przed sądem w Waszyngtonie do udziału w przemytach narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Grozi mu od 15 lat więzienia do podwójnego dożywocia.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Meksyk kartel narkotykowy

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