USA płacą fortunę za informacje. Chodzi o najpotężniejszy kartel narkotykowy na świecie

RMF24

Departament Stanu USA wyznaczył rekordowe nagrody za informacje prowadzące do schwytania liderów Kartelu Jalisco Nueva Generacion (CJNG), jednej z najgroźniejszych organizacji przestępczych na świecie. Łączna pula nagród przekracza 100 milionów dolarów, a najwyższa – 25 milionów – dotyczy nowego przywódcy gangu, Juana Carlosa Valencii Gonzaleza, znanego jako „El Pelon”.

USA stawiają na nagrody – polowanie na bossów CJNG

W środę amerykański Departament Stanu ogłosił program nagród o łącznej wartości ponad 100 milionów dolarów za informacje, które doprowadzą do zatrzymania kluczowych postaci Kartelu Jalisco Nueva Generacion.

CJNG to obecnie jeden z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych gangów narkotykowych w Meksyku, odpowiedzialny za przemyt narkotyków, handel bronią, pranie pieniędzy oraz liczne morderstwa.

Najwyższa nagroda, 25 milionów dolarów, została przewidziana za pomoc w ujęciu Juana Carlosa Valencii Gonzaleza, znanego jako „El 03” lub „El Pelon”. To właśnie on przejął stery w kartelu po śmierci swojego ojczyma, legendarnego założyciela CJNG – Nemesio Rubena Oseguery Cervantesa, pseudonim „El Mencho”.

Kim naprawdę był El Mencho? Dlaczego śmierć barona narkotykowego wstrząsnęła Meksykiem? Był jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców w Meksyku. 59-letni Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho, został zabity w niedzielę 22 lutego podczas operacji meksykańskiego wojska w stanie Jalisco. Po śmierci przywódcy kartelu CJNG…

Nowe zarzuty i walka z przestępczością

Tego samego dnia amerykański departament sprawiedliwości przedstawił nowe zarzuty wobec pięciu wysoko postawionych członków CJNG. Grupa ta została w 2025 roku wpisana przez administrację prezydenta Donalda Trumpa na listę zagranicznych organizacji terrorystycznych.

Jak podkreślił pełniący obowiązki prokuratora generalnego USA Todd Blanche, członkowie kartelu są oskarżeni o zarządzanie sieciami handlu narkotykami, kierowanie wyszkolonymi zabójcami, a także o pranie pieniędzy i produkcję śmiercionośnych substancji.

Śmierć „El Mencho” i fala przemocy

W lutym bieżącego roku meksykańskie wojsko zabiło „El Mencho”, najbardziej poszukiwanego przestępcę w Meksyku. Jego śmierć doprowadziła do wzrostu przemocy i licznych działań odwetowych ze strony kartelu w wielu regionach kraju.

W ostatnich tygodniach brat „El Mencho”, Antonio Oseguera Cervantes, znany jako „Tony Montana”, przyznał się przed sądem w Waszyngtonie do udziału w przemytach narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Grozi mu od 15 lat więzienia do podwójnego dożywocia.