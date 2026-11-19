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Przywódcy Chin i USA, Xi Jinping oraz Donald Trump, uzgodnili plan działań na rzecz „konstruktywnych relacji strategicznej stabilności” – podało chińskie MSZ po ich rozmowach na marginesie szczytu APEC w Shenzhen. Pekin wezwał Waszyngton do zachowania ostrożności w sprawie Tajwanu, a Trump wygłosił standardową formułę o „braku poparcia USA dla niepodległości Tajwanu”.

Według komunikatu chińskiego resortu spraw zagranicznych obaj przywódcy uzgodnili przygotowanie planu dotyczącego rozwoju dwustronnych relacji. Mają być one oparte na „szacunku, sprawiedliwości i wzajemności”.

W czasie rozmów omawiano także handel, współpracę w zwalczaniu przemytu narkotyków oraz oszustw telekomunikacyjnych i internetowych. Poruszono również kwestie deportacji nielegalnych migrantów oraz utrzymania systemów sztucznej inteligencji „pod kontrolą człowieka”.

Ostrzeżenie w sprawie Tajwanu

Chińskie MSZ przekazało, że Xi Jinping podniósł podczas rozmowy sprawę Tajwanu – demokratycznie rządzonej wyspy, którą Pekin uważa za część swojego terytorium.

„W kwestii Tajwanu strona amerykańska powinna konsekwentnie postępować właściwie, aby uniknąć poważnych zawirowań w stosunkach chińsko-amerykańskich” – wskazano w komunikacie.

Według relacji Pekinu Donald Trump zadeklarował gotowość USA do utrzymywania stabilnych relacji z Chinami i współpracy gospodarczej. Miał też powiedzieć, że Waszyngton „nie popiera niepodległości Tajwanu”. To formuła używana w amerykańskiej dyplomacji od lat i stanowiąca element polityki wobec Chin. USA z jednej strony popierają koncepcję „jednych Chin”, a z drugiej utrzymują relacje z Tajpej i zobowiązania do umożliwienia wyspie samoobrony.

Chiny oczekują od Stanów Zjednoczonych dalej idącego stanowiska, czyli otwartego sprzeciwu wobec tajwańskiej niepodległości. Biały Dom nie opublikował dotąd własnego komunikatu po spotkaniu.

Trzecie spotkanie w tym roku

Było to trzecie spotkanie Xi Jinpinga i Donalda Trumpa w 2026 roku, po wcześniejszych rozmowach w Pekinie i Waszyngtonie.

Spotkanie odbyło się przed zapowiedzianymi trójstronnymi rozmowami przywódców Chin, USA i Rosji z udziałem Władimira Putina. Trump przed rozmową z Xi zapowiadał, że na agendzie znajdzie się m.in. kwestia rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

Status Tajwanu pozostaje jednym z najpoważniejszych punktów spornych w relacjach między Pekinem a Waszyngtonem. W ubiegłym roku po spotkaniu z Xi, Trump odpowiedział, że „tylko on wie, czy USA będą militarnie bronić Tajwanu” w przypadku chińskiej inwazji.