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Amerykańska ambasada w Lizbonie zaapelowała do obywateli USA przebywających w Portugalii o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie świątecznym. Dyplomaci wskazują na ryzyko ataków terrorystycznych w miejscach chętnie odwiedzanych przez turystów. Podobne alerty wydano także w kilku innych krajach Europy.

W opublikowanym we wtorek oświadczeniu amerykańscy dyplomaci wezwali swoich rodaków do unikania dużych zgromadzeń i wydarzeń publicznych w Portugalii, gdyż te - ich zdaniem - mogą „stanowić cel dla grup terrorystycznych i przestępców”.

„Obywatele USA powinni zachować szczególną ostrożność podczas świątecznych festynów (…), a także w miejscach, gdzie gromadzą się duże tłumy. Przebywający w zatłoczonych i popularnych wśród turystów miejscach powinni uważnie obserwować otoczenie i zawsze stosować się do poleceń policji i służb porządkowych" - napisano w alercie.

Amerykańskie służby dyplomatyczne przestrzegły, że „terroryści, w tym osoby działające w pojedynkę, mogą przeprowadzić atak bez ostrzeżenia lub z bardzo krótkim wyprzedzeniem”.

Dodano, że celem zamachowców mogą być miejsca popularne wśród turystów, targowiska, węzły komunikacyjne, centra handlowe oraz świątynie. Wezwano też do unikania demonstracji.

Podobne alerty wydano także w kilku innych krajach Europy

Portugalscy komentatorzy oceniają, że alert wydany na terytorium tego kraju wynika z faktu częstego podróżowania turystów z USA w okresie świątecznym na Półwysep Iberyjski.

Do wtorkowego wieczora amerykańskie służby dyplomatyczne wydały podobne ostrzeżenia dla swoich obywateli na terenie innych państw europejskich, m.in. Hiszpanii, Polski, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Rumunii.