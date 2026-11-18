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Zastępca szefa Pentagonu Elbridge Colby skrytykował ukraińskie ataki dalekiego zasięgu na terytorium Rosji, mówiąc, że nie są one ani skuteczne, ani nie przyczyniają się do osłabienia postępów Rosji na linii frontu. Jego stanowisko spotkało się z ostrą reakcją Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Elbridge Colby podczas spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w Brukseli ocenił, że ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu nie przyczyniają się do powstrzymywania rosyjskich postępów na froncie.

Jak podkreślił, szczególnie ataki wymierzone w infrastrukturę cywilną mogą wzmacniać determinację rosyjskiego społeczeństwa oraz gotowość Kremla do dalszej eskalacji. Według podsekretarza obrony USA przewaga w zakresie głębokich uderzeń może pozostawać po stronie Moskwy.

Berlin i Londyn odpowiadają

Słowa przedstawiciela administracji USA spotkały się z krytyką europejskich sojuszników Ukrainy.

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius uznał krytykowanie uderzeń w rosyjskie cele strategiczne za „głupie”. W jego ocenie uwaga powinna koncentrować się na prowadzonych przez Rosję atakach na ukraińskie miasta i infrastrukturę.

Brytyjski minister obrony Wes Streeting zaznaczył z kolei, że to Ukraina powinna decydować o sposobie prowadzenia własnej obrony. Ocenił też, że zdolności do rażenia celów w głębi Rosji osłabiły rosyjski potencjał wojskowy.

Szereg uderzeń na cele położone w głębi Rosji

Politico przypomina, że w ostatnich miesiącach Ukraina nasiliła ataki dalekiego zasięgu na terytorium Rosji. Głównym celem uderzeń były rafinerie ropy naftowej - ukraińskie władze twierdzą, że ataki doprowadziły do wyłączenia około 30 proc. rosyjskich mocy przerobowych w sektorze rafineryjnym.

Siły ukraińskie atakowały również magazyny należące do platform handlu internetowego Wildberries i Ozon. Władze w Kijowie oskarżają te przedsiębiorstwa o dystrybucję komponentów wykorzystywanych przez rosyjską armię. W listopadzie Unia Europejska nałożyła sankcje na właścicieli tych firm.

We wtorek Kijów poinformował natomiast o zniszczeniu fragmentu Mostu Krymskiego, łączącego Rosję z okupowanym Krymem.

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