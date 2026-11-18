Elbridge Colby podczas spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w Brukseli ocenił, że ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu nie przyczyniają się do powstrzymywania rosyjskich postępów na froncie.
Jak podkreślił, szczególnie ataki wymierzone w infrastrukturę cywilną mogą wzmacniać determinację rosyjskiego społeczeństwa oraz gotowość Kremla do dalszej eskalacji. Według podsekretarza obrony USA przewaga w zakresie głębokich uderzeń może pozostawać po stronie Moskwy.
Berlin i Londyn odpowiadają
Słowa przedstawiciela administracji USA spotkały się z krytyką europejskich sojuszników Ukrainy.
Niemiecki minister obrony Boris Pistorius uznał krytykowanie uderzeń w rosyjskie cele strategiczne za „głupie”. W jego ocenie uwaga powinna koncentrować się na prowadzonych przez Rosję atakach na ukraińskie miasta i infrastrukturę.
Brytyjski minister obrony Wes Streeting zaznaczył z kolei, że to Ukraina powinna decydować o sposobie prowadzenia własnej obrony. Ocenił też, że zdolności do rażenia celów w głębi Rosji osłabiły rosyjski potencjał wojskowy.
Szereg uderzeń na cele położone w głębi Rosji
Politico przypomina, że w ostatnich miesiącach Ukraina nasiliła ataki dalekiego zasięgu na terytorium Rosji. Głównym celem uderzeń były rafinerie ropy naftowej - ukraińskie władze twierdzą, że ataki doprowadziły do wyłączenia około 30 proc. rosyjskich mocy przerobowych w sektorze rafineryjnym.
Siły ukraińskie atakowały również magazyny należące do platform handlu internetowego Wildberries i Ozon. Władze w Kijowie oskarżają te przedsiębiorstwa o dystrybucję komponentów wykorzystywanych przez rosyjską armię. W listopadzie Unia Europejska nałożyła sankcje na właścicieli tych firm.
We wtorek Kijów poinformował natomiast o zniszczeniu fragmentu Mostu Krymskiego, łączącego Rosję z okupowanym Krymem.