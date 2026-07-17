USA kontynuują ataki. Szósta noc nalotów na Iran

RMF24

To już szósta z rzędu noc, podczas której amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły zmasowane ataki na irańskie cele wojskowe i infrastrukturalne. Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) potwierdziło zniszczenie dziesiątek obiektów.

W nocy z czwartku na piątek, dokładnie o godzinie 21:40 czasu wschodnioamerykańskiego (3:40 nad ranem w Polsce), amerykańskie siły zakończyły kolejną, szeroko zakrojoną operację militarną wymierzoną w irańskie cele. Według oficjalnego komunikatu Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) w atakach wzięły udział myśliwce, bezzałogowe drony oraz okręty wojenne, które użyły amunicji precyzyjnego rażenia.

Celem były zarówno systemy obserwacji przybrzeżnej i stanowiska obrony powietrznej, jak i infrastruktura logistyczna oraz zdolności morskie Iranu. Amerykanie podkreślają, że ich działania mają na celu „osłabienie irańskich zdolności wojskowych” oraz pociągnięcie Teheranu do odpowiedzialności za niedawne ataki na żeglugę handlową w rejonie Zatoki Perskiej.

Prezydent Trump: Odnosimy wielkie zwycięstwa

W wieczornym orędziu do narodu prezydent Donald Trump krótko odniósł się do wojny z Iranem. Odnosimy wielkie zwycięstwa w Iranie, a efekty naszych działań będą widoczne bardzo szybko – zapewniał amerykański przywódca.

Wcześniej rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt, poinformowała, że mimo eskalacji konfliktu, Iran wciąż prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i deklaruje chęć zawarcia porozumienia.

We wtorek Trump ostrzegł, że jeśli Iran nie zdecyduje się na układ, w najbliższym czasie amerykańskie siły rozpoczną ataki na elektrownie i mosty, co – jak podkreślił – może „cofnąć kraj o dekady” lub wręcz „zabić całą cywilizację”.

Cele ataków: mosty, lotniska, dworce

Według irańskich mediów państwowych siedem osób zginęło, a dziewięć zostało rannych w wyniku amerykańskich nalotów na mosty w południowym Iranie. Według agencji IRNA w wyniku nalotów USA zniszczeniu uległo łącznie pięć mostów na terenie prowincji Hormozgan, w tym ważne przeprawy drogowe. Władze zaapelowano o omijanie zniszczonych tras, by ułatwić dojazd ratownikom.

Celem ataku była także stacja kolejowa w Bandar Abbas – ranne zostały tam dwie osoby. Wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji, w rozmowie z „Wall Street Journal”, potwierdził, że ataki na mosty miały na celu odcięcie szlaków zaopatrzeniowych prowadzących do portowego miasta Bandar Abbas, gdzie znajduje się jedna z kluczowych baz morskich Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Irańskie media informują również o zamknięciu autostrad łączących Bandar Abbas z pobliskimi prowincjami.

Nie tylko mosty i dworce znalazły się na celowniku. Lotnisko w Iranszahr na południowym wschodzie kraju zostało trafione co najmniej jednym pociskiem.

Odpowiedź Iranu: atak dronami na amerykańskie bazy

Irańska armia nie pozostaje bierna. W odpowiedzi na amerykańskie naloty, Teheran przeprowadził ataki rakietowe i dronowe na instalacje wojsk USA w Kuwejcie, Katarze i Bahrajnie. Syreny alarmowe rozbrzmiały w stolicach tych państw. Katar poinformował o przechwyceniu wrogich pocisków, a jedno dziecko zostało ranne od odłamków. Kuwejt potwierdził zniszczenie irańskich dronów.