USA idą na ustępstwa wobec Białorusi. W zamian za uwolnienie więźniów politycznych

RMF24

Władze Białorusi uwolnią 25 osób, a w zamian administracja Stanów Zjednoczonych zniesie sankcje wobec dwóch białoruskich firm, Łakokraski i Biełlesbumpromu. Taką informację przekazał po rozmowach w Mińsku amerykański wysłannik John Coale. Wypowiedź cytuje oficjalna agencja białoruska BiełTA.

„25 więźniów jest dziś wolnych! Zaangażowanie prezydenta (Donalda) Trumpa w dyplomację bezpośrednią przynosi wyniki. Dziękujemy prezydentowi (Alaksandrowi) Łukaszence za ten krok i dziękujemy naszym przyjaciołom na Litwie za wsparcie" - napisał na platformie X John Coale.

Centrum Praw Człowieka „Wiasna” podało, że zwolnieni więźniowie polityczni zostali przewiezieni na Litwę.

Jak informuje „Wiasna”, wśród 25 uwolnionych są m.in. była szefowa niezależnego portalu tut.by Ludmiła Czekina i założyciel placówki kulturalnej Art. Siadziba Pawieł Bieławus.

Wolność odzyskali również m.in. były śledczy i inicjator organizacji non-profit ByChange Jauhen Juszkiewicz oraz działaczka kampanii społecznej „Europejska Białoruś” Alena Łazarczyk.

Kolejna wizyta Coale'a na Białorusi

Coale przyjechał do Mińska wczoraj rano. Jak informowała agencja Reutera, celem były rozmowy w sprawie uwolnienia kolejnych więźniów politycznych.

W wyniku rozmów prowadzonych przez wysłannika prezydenta USA białoruskie więzienia opuściło dotąd łącznie ok. 500 więźniów politycznych. Wśród nich był polski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości Andrzej Poczobut, który odzyskał wolność w kwietniu.

Portal Zierkało, powołując na centrum obrony praw człowieka Wiasna, podaje, że na Białorusi jest obecnie co najmniej 912 więźniów sumienia.

Wyrok dla znanego opozycjonisty

Dziś Centrum Praw Człowieka „Wiasna” przekazało, że opozycjonista Siarhiej Wysocki został skazany przez sąd na Białorusi na dziewięć lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Uznano go za winnego stworzenia „organizacji ekstremistycznej” oraz dyskredytowania Białorusi.

Wysocki został zatrzymany 11 grudnia 2025 r. w związku ze sprawą Funduszu Białoruskiej Solidarności Sportowej, utworzonego przez sportowców w celu wspierania finansowego, organizacyjnego i innego ofiar politycznych represji na Białorusi.

W 2022 r. Fundusz został uznany przez władze Białorusi za „organizację ekstremistyczną”. Wysocki jest założycielem i szefem powstałej w 1992 r. Białoruskiej Partii Wolności.

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