„Urwał się z haczyka” i „Nie dostał 10 lat za sabotaż”. W Rosji ruszyła kampania społeczna

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W Petersburgu pojawiły się billboardy z wizerunkami uśmiechniętych nastolatków i hasłami dotyczącymi rezygnacji z podpaleń oraz zamachów na infrastrukturę. To element państwowego projektu „Wyjście 31”, który ma ostrzegać młodych ludzi przed nakłanianiem do takich działań i ich konsekwencjami karnymi.

Na billboardach umieszczono m.in. hasła: „Spokojnie wycofała się z podpalenia szafy przekaźnikowej i nie dostała 10 lat za podpalenie” oraz „Odważnie zrezygnował z podpalenia masztu telefonii komórkowej i nie dostał 10 lat za sabotaż”.

Jedno z haseł dotyczy też zerwania kontaktu z osobą określaną jako „opiekun”: „Bezszelestnie urwał się z haczyka opiekuna i nie dostał 15 lat za zamach”.

Kampania jest promowana w ramach rządowego portalu Obiasniajem.rf. Nazwa projektu „Wyjście 31” nawiązuje do artykułu 31 rosyjskiego kodeksu karnego, który reguluje kwestię dobrowolnego odstąpienia od przestępstwa.

Twórcy inicjatywy przekonują, że odpowiada ona na coraz częstsze próby nakłaniania młodych Rosjan do podpaleń, eksplozji i innych działań określanych przez władze jako terrorystyczne. Kampania obejmuje reklamę zewnętrzną, plakaty, spoty telewizyjne i publikacje w mediach społecznościowych.

Na stronie projektu opublikowano również porady dla nastolatków i rodziców, a także opisy spraw osób skazanych za podpalenia oraz sabotaż. Autorzy podkreślają, że prawdziwi funkcjonariusze organów ścigania nie kontaktują się przez komunikatory z nieznanych numerów.

Setki zatrzymanych nastolatków

Od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę regularnie dochodzi w kraju Władimira Putina do podpaleń urządzeń kolejowych, masztów telefonii komórkowej i innych elementów infrastruktury. W sprawach tych często podejrzanymi są nieletni.

Według wyliczeń niezależnego serwisu Mediazona, do maja 2026 roku co najmniej 240 nastolatków zatrzymano w Rosji pod zarzutami terroryzmu lub sabotażu. W 205 przypadkach jako motyw wskazywano chęć łatwego zarobku. Rosyjska odpowiedzialność karna za terroryzm i sabotaż może obejmować osoby, które ukończyły 14 lat.