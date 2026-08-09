Urodzinowa wycieczka zakończona tragedią. Katastrofa helikoptera w Brazylii

RMF24

Cztery osoby zginęły w katastrofie helikoptera w Parku Narodowym Tijuca niedaleko Rio de Janeiro. Wśród ofiar znalazły się trzy kobiety z jednej kolumbijskiej rodziny, które przyjechały do Brazylii świętować urodziny 15-letniej krewnej. Maszyna zapaliła się i runęła w trudno dostępnym, górzystym terenie.

Do tragedii doszło w sobotę, 8 sierpnia, w gęsto zalesionym i trudno dostępnym rejonie Parku Narodowego Tijuca, nieopodal Rio de Janeiro. Helikopter, na pokładzie którego znajdowały się cztery osoby, rozbił się i stanął w płomieniach. Jak przekazał kolumbijski konsulat, wśród ofiar znalazły się trzy kobiety z jednej rodziny oraz pilot maszyny.

Urodzinowe wycieczka

Według ustaleń służb rodzina z Kolumbii przebywała w Brazylii w celach turystycznych. Wycieczka helikopterem miała być wyjątkowym prezentem z okazji 15. urodzin dziewczynki należącej do rodziny.

Maszyna mogła zabrać na pokład tylko trzy osoby, dlatego solenizantka wraz z ojcem oczekiwała na swoją kolej. W katastrofie zginęły jej babcia, ciotka oraz kuzynka.

Wszystkie ofiary - jak podano - spłonęły żywcem.

Akcja ratunkowa i śledztwo

Na miejscu natychmiast pojawiły się brazylijskie służby ratunkowe. Strażacy podkreślają, że akcja była wyjątkowo trudna ze względu na górzysty teren i gęstą roślinność. Przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane – wiadomo jedynie, że helikopter nagle zapalił się i runął na ziemię.