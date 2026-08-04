Upały w Europie. Pierwszy kraj zapowiada przerwy w dostawach prądu

RMF24

Mołdawskie Krajowe Centrum ds. Sytuacji Nadzwyczajnych - CNMC - ogłosiło przerwy w dostawach energii elektrycznej. Rządowa instytucja poinformowała, że w nocy z wtorku na środę w systemie energetycznym kraju pogłębi się deficyt prądu. Kryzys wiązany jest m.in. z falą blisko 40-stopniowych upałów.

W popołudniowym komunikacie CNMC przekazało, że niedobór energii elektrycznej w mołdawskim systemie energetycznym zwiększy się w nocy z wtorku na środę. Ma to skutkować czasowymi przerwami w dostawach prądu dla odbiorców.

Instytucja zaapelowała do mieszkańców o przygotowanie alternatywnych źródeł energii na czas kryzysu.

Według CNMC jednym z powodów problemów jest spadek poziomu wody w Dunaju. Ograniczył on możliwości pracy elektrowni, a tym samym krajową produkcję energii.

Sytuację pogarsza fala upałów. Temperatury sięgające niemal 40 stopni Celsjusza doprowadziły do wyraźnego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, przede wszystkim ze względu na intensywne używanie urządzeń chłodzących.

Władze CNMC zwróciły również uwagę na uzależnienie Mołdawii od dostaw energii z państw sąsiednich. Także tam, w związku z wysokimi temperaturami i rosnącym zużyciem prądu, występują niedobory.

To ogranicza możliwości importu energii i dodatkowo zwiększa ryzyko przerw w jej dostawach w Mołdawii.