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Upały i pożary zmieniają mapę turystyki. Skandynawia i Polska zyskują na popularności

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 lipca (14:34)

Coraz częstsze fale upałów i pożary w krajach śródziemnomorskich mogą na stałe zmienić preferencje turystów. Eksperci prognozują, że szczyt sezonu urlopowego przesunie się z lata na wiosnę i jesień, a coraz więcej osób zdecyduje się na wakacje w chłodniejszych regionach Europy, takich jak Skandynawia czy północna Polska.

Upały i pożary zmieniają mapę turystyki. Skandynawia i Polska zyskują na popularności
Widok na port Smögen na zachodnim wybrzeżu Szwecji /Shutterstock
  • Coraz częstsze fale upałów i pożary w krajach śródziemnomorskich powodują przesunięcie sezonu turystycznego z lata na wiosnę i jesień oraz wzrost zainteresowania chłodniejszymi regionami Europy, takimi jak Skandynawia czy północna Polska.
  • Mimo nowych trendów, turyści wciąż chętnie wracają do znanych miejsc na południu Europy, choć coraz częściej rezerwują wyjazdy z możliwością rezygnacji, czekając na prognozy pogody.
  • Kraje południowej Europy podejmują działania adaptacyjne, takie jak inwestycje w klimatyzację i organizowanie atrakcji w chłodniejszych porach dnia, a region nadal przyciąga turystów z innych części świata, zwłaszcza z Azji.
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Wysokie temperatury oraz ryzyko pożarów w Hiszpanii, Włoszech, Francji i Grecji sprawiają, że turyści coraz częściej szukają alternatywnych terminów na wypoczynek. Jak zauważa Robert Pettersson ze szwedzkiego instytutu badań nad turystyką Etour, „więcej osób zamiast urlopu w lipcu będzie wybierać chłodniejsze miesiące - maj lub wrzesień”. To wyraźna zmiana w stosunku do dotychczasowej tradycji, kiedy to lipiec i sierpień były najbardziej obleganymi miesiącami na południu Europy.

Nowe kierunki - północ Europy na fali wznoszącej

Według prognoz ekspertów, w przyszłości popularne kierunki czarterowe mogą przesunąć się na północ.

W północnych Niemczech, północnej Polsce, a nawet w Skandynawii - wylicza Robert Pettersson. Już teraz widać wzrost zainteresowania krajami, które do tej pory nie były kojarzone z masową turystyką letnią.

Szwedzka organizacja Visit Sweden potwierdza, że pogoda ma wpływ na wzrost liczby przyjazdów do Szwecji. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele organizacji, nie chcą promować kraju jako „coolcation”, czyli chłodnej alternatywy dla upalnych kurortów południa. Skandynawia stawia raczej na możliwość aktywnego wypoczynku, który w upalne dni na południu Europy staje się trudny. 

Przyzwyczajenia wciąż silne, ale trendy się zmieniają

Mimo pojawiających się nowych trendów, odpływ turystów z południa Europy na razie nie jest masowy. Robert Pettersson zwraca uwagę, że „lubimy podróżować tam, gdzie już byliśmy, a zmiany na rynku turystycznym zachodzą dość powoli”. Dla wielu osób wybór miejsca wypoczynku to nie tylko kwestia pogody, ale także przywiązania do znanych miejsc.

Jak wynika z badań prof. Stefana Goesslinga z Uniwersytetu Linneusza w Vaexjoe, w południowej Szwecji, przy wyborze miejsca na wakacje, wciąż kluczowe pozostają cena, czas podróży oraz kultura, a nie wyłącznie zmiany klimatyczne. Nowym zjawiskiem jest jednak ostrożność przy rezerwowaniu wyjazdów. 

Nowym trendem jest rezerwowanie kilku miejsc z możliwością rezygnacji i podejmowanie decyzji w ostatniej chwili, gdy dostępna będzie prognoza pogody - podkreśla profesor.

Kraje południa walczą o turystów

Kraje południowej Europy, świadome zagrożeń związanych z upałami i pożarami, już podejmują działania mające na celu utrzymanie swojej pozycji na turystycznej mapie świata. W praktyce oznacza to inwestycje w klimatyzację, zacienienie miejsc publicznych oraz organizowanie atrakcji w chłodniejsze pory dnia.

Mimo wyzwań klimatycznych, rynek turystyczny w Europie rozwija się. Jak zauważa prof. Goessling, „coraz więcej osób na świecie może pozwolić sobie na podróżowanie, a Europę odkrywają nowe grupy turystów z krajów azjatyckich, m.in. z Indii”. Oznacza to, że nawet jeśli część Europejczyków zdecyduje się na zmianę kierunku wyjazdów, region śródziemnomorski nadal będzie cieszył się zainteresowaniem wśród turystów z innych części świata.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Szwecja Skandynawia

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