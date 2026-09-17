”Unicestwienie” irańskiego reżimu wciąż kołacze się w głowie Trumpa

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Prezydent USA Donald Trump powiedział portalowi Axios, że zbliża się do decyzji w sprawie ponownego rozpoczęcia zakrojonych na szeroką skalę ataków na Iran i „unicestwienia” tamtejszego reżimu. Zaznaczył, że w jego przypadku możliwy jest każdy scenariusz.

Muszę podjąć ważną decyzję. Czy chcę ich unicestwić, czy nie? To ważna decyzja. Wszystko może się ze mną wydarzyć - powiedział Trump, odnosząc się, według Axios, do irańskich władz. Jednocześnie podkreślił, że przedstawiciele Iranu pozostają w kontakcie z USA i zależy im na osiągnięciu porozumienia.

Wypowiedź Trumpa padła przed wtorkowym spotkaniem w Nowym Jorku z przywódcami państw Bliskiego Wschodu. Rozmowy mogą mieć wpływ na dalszy przebieg konfliktu. Wezmą w nich udział przedstawiciele Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Bahrajnu, Kuwejtu i Omanu.

Chcę zobaczyć, gdzie oni stoją i jak im idzie. Bardzo o nich dbamy - stwierdził Trump.

Jak podają cytowani przez Axios przedstawiciele administracji, obecna sytuacja, określana jako „ani wojna, ani pokój”, nie może trwać bez końca. Trump może zdecydować o wznowieniu bombardowań, jeśli konflikt nie zostanie rozstrzygnięty przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Prezydent już wcześniej zapowiadał możliwość powrotu do działań wojennych, ale rezygnował z tych planów m.in. pod naciskiem regionalnych sojuszników obawiających się irańskiego odwetu i zagrożenia dla infrastruktury naftowej.

W ostatnich dniach sprzymierzeni z Iranem jemeńscy Huti rozpoczęli działania w kierunku cieśniny Bab al-Mandab, a irackie bojówki uszkodziły saudyjski gazociąg omijający cieśninę Ormuz. Wydarzenia te przyczyniły się do kolejnego wzrostu cen ropy.