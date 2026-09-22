Unia przedłuża sankcje wobec Rosji. Jest kompromis

RMF24

Unia Europejska przedłuża sankcje wobec Rosji o trzy lata – do września 2029 roku. Kompromis polega na tym, że z unijnej czarnej listy wykreślono dwóch rosyjskich oligarchów – Aliszera Usmanowa i Michaiła Fridmana. Domagały się tego Francja, Słowacja i Luksemburg.

W zamian udało się utrzymać sankcje wobec blisko trzech tysięcy pozostałych osób i podmiotów. Do tej pory były one przedłużane co sześć miesięcy, co za każdym razem oznaczało trudne negocjacje i ryzyko blokady. Teraz będzie więc większa stabilność. Jednak kompromis oznacza osłabienie listy sankcyjnej. Jeszcze wczoraj Kijów apelował, żeby tego nie rozbić, gdyż będzie to zły sygnał dla Rosji.

Do ostatniej chwili porozumienie blokowała Łotwa. Ryga nie chciała zgodzić się na wykreślenie oligarchów z listy. Nie chodziło jej jednak o realne zablokowanie samych sankcji, a raczej o zamarkowanie sprzeciwu wobec ich osłabienia. W zasadzie jednak nikt nie wierzył, że Łotwa naprawdę je zablokuje, więc kompromis, który leżał na stole od wczoraj, się nie zmienił.

Oznacza on także, że Unia uniknęła sytuacji, w której z powodu dwóch nazwisk mogłaby nie przedłużyć sankcji wobec tysięcy pozostałych osób i podmiotów. Do 20h obowiązuje procedura pisemna – jeżeli nikt nie zgłosi zastrzeżeń, porozumienie polityczne zostało ostatecznie osiągnięte.