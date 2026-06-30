RMF24

Polska jest zadowolona z nowych zasad importu stali do Unii Europejskiej, które zaczną obowiązywać od 1 lipca. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, Warszawa uważa, że Komisja Europejska uwzględniła większość polskich postulatów dotyczących ochrony unijnego rynku przed nadmiernym napływem stali z krajów trzecich, w tym z Ukrainy.

Nasze postulaty zostały w dużej mierze uwzględnione, więc jesteśmy usatysfakcjonowani – powiedział RMF FM polski dyplomata.

Komisja Europejska ograniczyła łączny bezcłowy kontyngent na import stali do Unii do 18,3 mln ton rocznie, czyli o 47 proc. mniej niż dotychczas. Import przekraczający przyznane limity będzie objęty 50-procentowym cłem.

Bruksela uzasadnia zaostrzenie przepisów gwałtownie rosnącą globalną nadwyżką mocy produkcyjnych w hutnictwie. Według prognoz Komisji do przyszłego roku osiągnie ona 721 mln ton, czyli ponad pięciokrotnie więcej niż wynosi roczne zużycie stali w całej Unii Europejskiej.

Dla Polski najważniejszą zmianą było objęcie Ukrainy nowym systemem ochronnym. Dotychczas ukraińska stal miała otwarty dostęp do unijnego rynku jako element wsparcia dla kraju walczącego z rosyjską agresją. Warszawa od początku prac nad nowymi przepisami przekonywała jednak, że taki wyjątek nie powinien być utrzymany.

Komisja Europejska uwzględniła ten postulat Polski. Warszawa zabiegała także o objęcie Ukrainy systemem indywidualnych kontyngentów taryfowych wyliczanych na podstawie historycznego udziału w imporcie stali do Unii w latach 2022–2024. Takie rozwiązanie również znalazło się w opublikowanym dzisiaj przez Komisję rozporządzeniu.

Jak wyliczyła dziennikarka RMF FM, Komisja Europejska przyznała Ukrainie indywidualne kontyngenty w dziewięciu kategoriach wyrobów stalowych o łącznej wielkości około 1,05 mln ton rocznie. To więcej niż wynikało z wcześniejszych przecieków mówiących o około 713 tys. ton, o których pisał między innymi „Financial Times”. Nadal jest to jednak znacznie mniej niż około 2,65 mln ton wyrobów stalowych, które Ukraina wyeksportowała do Unii Europejskiej w 2025 roku. W praktyce oznacza to dla Ukrainy ograniczenie możliwości bezcłowego eksportu na unijny rynek o około 60 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Jednocześnie Komisja Europejska potraktowała Ukrainę ulgowo, biorąc pod uwagę trwającą wojnę oraz status kraju kandydującego do Unii Europejskiej. Jak wyjaśnia urzędnik Komisji Europejskiej, Bruksela przyznała Ukrainie indywidualne kontyngenty także w niektórych kategoriach stali, w których normalnie nie kwalifikowałaby się do ich otrzymania. Dzięki temu nowe limity obejmą około 70 proc. historycznego eksportu ukraińskiej stali do Unii Europejskiej.

O objęcie Ukrainy nowym systemem ochronnym od miesięcy zabiegała także polska branża hutnicza. Już w maju prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka mówił w rozmowie z RMF FM, że objęcie Ukrainy ograniczeniami będzie „dopiero pierwszym krokiem”. Jak podkreślał, o skuteczności nowych przepisów zdecyduje przede wszystkim wysokość przyznanych kontyngentów oraz sposób ich podziału pomiędzy poszczególne grupy wyrobów stalowych.

Wprowadzenie przez KE limitów wzbudziło niezadowolenie ukraińskiego przemysłu hutniczego. Przedstawiciele branży twierdzą, że nowe zasady oznaczają znaczące ograniczenie dostępu do unijnego rynku i mogą przełożyć się na spadek produkcji oraz eksportu w czasie wojny.