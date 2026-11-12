Unia Europejska wciąż kupuje rosyjski gaz. Oto kto jest największym odbiorcą

RMF24

Europejskie koncerny energetyczne w 2026 roku wydały aż 8,7 miliarda euro na zakup skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Rosji – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez organizację Urgewald, do których dotarł „Der Spiegel”. Surowiec pochodzi z arktycznego projektu Jamał, a pieniądze z jego sprzedaży zasilają rosyjski budżet, wspierając działania wojenne przeciwko Ukrainie.

Od stycznia do października 2026 roku do portów w krajach UE zawinęło 177 tankowców przewożących łącznie 12,9 miliona ton skroplonego gazu ziemnego z rosyjskiego Jamału. To nieznaczny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, jednak ze względu na gwałtowny wzrost cen LNG, wartość transakcji była znacznie wyższa niż wcześniej. Ceny gazu systematycznie rosły, głównie z powodu konfliktu USA i Izraela z Iranem oraz blokady cieśniny Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportowym dla światowych dostaw energii.

Kto jest największym odbiorcą rosyjskiego gazu?

Analiza danych pokazuje, że największym odbiorcą rosyjskiego LNG w Europie jest Francja, do której trafiło aż 42 procent wszystkich dostaw. Belgia i Hiszpania odebrały po około 25 procent, a Holandia – 10 procent. W praktyce oznacza to, że kilka państw UE odpowiada za zdecydowaną większość importu rosyjskiego gazu, mimo trwającej wojny w Ukrainie i licznych apeli o ograniczenie handlu z Rosją.

Unijny zakaz importu LNG z Rosji coraz bliżej

Unia Europejska już od dłuższego czasu zapowiada całkowite wstrzymanie importu rosyjskiego gazu. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem 2027 roku, co oznacza, że obecne dostawy są ostatnimi, jakie mogą trafić do europejskich portów.

Jednak w związku z blokadą cieśniny Ormuz i obawami o bezpieczeństwo energetyczne, pojawiły się głosy, by przesunąć termin wprowadzenia zakazu. Taką propozycję zgłosił m.in. szef włoskiego koncernu paliwowego Eni. Mimo tych sugestii, według najnowszych informacji, Unia Europejska nie zamierza zmieniać swoich planów i zakaz ma wejść w życie zgodnie z harmonogramem.

Planowany zakaz „mocno uderzy” w Rosję – oceniła redakcja. UE odbierała dotychczas 81 proc. dostaw z Jamału. Transport obsługiwany jest przez specjalne tankowce-lodołamacze, dostarczające ładunek do europejskich portów i szybko powracające do portu macierzystego.

„Der Spiegel” podkreślił, że droga morska do Azji wzdłuż rosyjskiego wybrzeża północnego jest trudna. Od ośmiu lat, każdego roku od listopada do maja, trasą tą przepływa tylko 11 transportów. Dlatego bez dostępu do portów europejskich Rosja będzie mogła eksportować znacznie mniej gazu LNG.

Utrata rynku europejskiego będzie dla flagowej gałęzi gospodarki Putina w Arktyce katastrofalnym ciosem – powiedział „Spieglowi” Sebastian Roetters, ekspert ds. sankcji w Urgewald. Jego zdaniem Europa powinna pozostać nieugięta i utrzymać zakaz importu rosyjskiego LNG.