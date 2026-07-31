Ulicami Kijowa przeszedł marsz. Ukraińcy nie ustępują ws. odwołanego ministra

RMF24

Około 6 tys. osób wzięło udział w piątkowym marszu w Kijowie na rzecz powrotu na stanowisko byłego ministra obrony Ukrainy Mychajła Fedorowa. Podobne akcje odbyły się we Lwowie i Dnieprze.

Kolejne protesty przeciwko usunięciu ministra obrony

Przypomnijmy, po zatwierdzeniu przez ukraiński parlament nowego rządu zabrakło w nim miejsca dla dotychczasowego ministra Mychajła Fedorowa.

Uczestnicy piątkowego protestu, kolejnego już od czasu tej głośnej dymisji w połowie lipca, zebrali się na placu Iwana Franki w Kijowie, który znajduje się poniżej ulicy Bankowej, siedziby prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zgromadzeni trzymali kartonowe transparenty z hasłami: „Przywróćcie Fedorowa”, „Fedorow – Ministerstwo Obrony”, „Mówi cała Ukraina”, „Jaki jest plan wojny?”, „Naród decyduje, kiedy i gdzie” i wieloma innymi – relacjonowała agencja Interfax-Ukraina.

Piątkowy protest w Kijowie/fot. GENYA SAVILOV / AFP/East News

Według mediów marsze i wiece na rzecz dialogu i reform w sektorze obronnym odbywały się co najmniej w 10 miastach: Kijowie, Lwowie, Dnieprze, Łucku, Równem, Połtawie, Odessie, Winnicy, Chmielnickim i Czerniowcach.

Dlaczego minister obrony stracił stanowisko?

Przyczyną dymisji ministra obrony był jego konflikt z ówczesnym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Ołeksandrem Syrskim – pisały media. Po odwołaniu Fedorowa ze stanowiska, w Kijowie i innych miastach Ukrainy wybuchły protesty.

Piątkowy protest w Kijowie/fot. GENYA SAVILOV / AFP/East News

Po sześciu dniach demonstracji Zełenski ogłosił odwołanie Syrskiego i powołanie na to stanowisko generała Mychajła Drapatego.

Kim jest Mychajło Fedorow?

Popularny w społeczeństwie i ceniony przez zachodnich sojuszników Ukrainy 35-letni Fedorow był najmłodszym ministrem obrony w historii kraju i urzędnikiem, który stawiał na prowadzenie wojny z użyciem zaawansowanych technologii. Jego dymisja nastąpiła niespodziewanie, kilka dni po ogłoszeniu przez prezydenta Zełenskiego odwołania premierki Julii Swyrydenko i jej gabinetu ministrów.

Piątkowy protest w Kijowie/fot. GENYA SAVILOV / AFP/East News

Fedorow cieszy się opinią polityka zwalczającego korupcję i unowocześniającego wojsko ukraińskie, szczególnie jeśli chodzi o systemy bezzałogowe. Fedorow został ministrem obrony Ukrainy 14 stycznia 2026 r. Wcześniej pełnił funkcję pierwszego wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej Ukrainy. Uchodził za jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego.