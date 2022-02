Liczący około 1500 uczestników pokojowy Marsz Jedności dla Ukrainy przeszedł w sobotę ulicami Kijowa. Jak zapowiadali organizatorzy wydarzenia, mieszkańcy stolicy chcieli pokazać światu i Rosji, że nie boją się gróźb prezydenta tego kraju, Władimira Putina.

Ulicami Kijowa przeszedł Marsz Jedności dla Ukrainy / EPA/SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Marsz rozpoczął się o godz. 14 czasu lokalnego w położonym w centrum miasta Parku im. Tarasa Szewczenki. Po odśpiewaniu hymnu Ukrainy uczestnicy, niosąc flagi narodowe, przeszli w stronę Majdanu Niepodległości. W wydarzeniu wzięło udział około 1500 osób ochranianych przez funkcjonariuszy policji.



Celem marszu było pokazanie, że "Ukraińcy nie ugną się pod presją rosyjskiego agresora". "Ukraina jest zjednoczona i gotowa do postawienia oporu" - zapowiadali inicjatorzy wydarzenia.

Demonstranci nieśli transparenty z napisami "Ukraina będzie stawiać opór", "Donieck jest częścią Ukrainy" oraz "Powiedzmy NIE Putinowi". W trakcie wydarzenia nie odnotowano żadnych incydentów.



/ SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Na ulicach miasta nie widać, by zagrożenie możliwą rosyjską inwazją wywołało wśród mieszkańców panikę. W sobotę po południu życie wokół kijowskiego dworca kolejowego toczyło się zwykłym trybem.



Pracownik okolicznego laboratorium, w którym wykonywane są testy na obecność koronawirusa, przyznaje, że w ostatnim czasie bardzo dużo ludzi przychodzi na badania. Pytany, czy może być to związane z możliwością rosyjskiej eskalacji, odpowiada: "Nie sądzę. Po prostu robią testy przed wyjazdem za granicę. Bardzo dużo osób wyjeżdża do pracy, w tym do Polski" - podkreśla.