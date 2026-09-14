Ukraińskie uderzenie w Doniecku. Wysoki rangą rosyjski dowódca zabity?

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Ukraińsko-tatarski ruch partyzancki Atesz poinformował o śmierci generała Siergieja Milczakowa, dowódcy rosyjskiej 51. Armii. Generał miał zginąć w wyniku precyzyjnego uderzenia na stanowisko dowodzenia w okupowanym Doniecku. Rosyjskie władze nie potwierdziły tych doniesień.

Według informacji przekazanych przez ruch Atesz, do ataku na rosyjskie stanowiska dowodzenia doszło 26 sierpnia. Celem były zarówno główne, jak i zapasowe punkty dowodzenia rosyjskich sił w okupowanym Doniecku. Jak podkreślają ukraińscy partyzanci, uderzenie było wyjątkowo precyzyjne, co – zdaniem rosyjskich korespondentów wojennych – może sugerować, że generał Milczakow został „wydany przez swoich”.

O śmierci wysokiego rangą rosyjskiego wojskowego informowali także prowojenni rosyjscy blogerzy, jednak oficjalnego potwierdzenia ze strony Moskwy wciąż brak. Władze rosyjskie milczą, co tylko podsyca spekulacje i domysły.

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Kim był generał Siergiej Milczakow?

Generał Siergiej Milczakow to postać doskonale znana w rosyjskiej armii. Dowodził 1. Donieckim Korpusem Armijnym od 2022 roku, a w 2024 roku objął stanowisko dowódcy nowo utworzonej 51. Armii, powstałej z przekształcenia wspomnianego korpusu. Milczakow był uważany za jednego z kluczowych dowódców Południowego Okręgu Wojskowego Rosji. W 2024 roku otrzymał prestiżowy tytuł Bohatera Rosji.

Według rosyjskich źródeł wojskowych generał Milczakow dowodził m.in. podczas zaciętych walk o Awdijiwkę i Nju-Jork w obwodzie donieckim. Jeśli jego śmierć zostanie potwierdzona, będzie on jednym z najwyższych rangą rosyjskich dowódców zabitych podczas wojny przeciwko Ukrainie..

Kim są partyzanci z ruchu Atesz?

Atesz to ukraińsko-tatarski ruch partyzancki, którego nazwa pochodzi od krymskotatarskiego słowa oznaczającego „ogień”. Grupa powstała w 2022 roku i działa na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy, w tym na Krymie, a także na terenie samej Rosji. Partyzanci Atesz są znani z prowadzenia działań rozpoznawczych i przekazywania ukraińskiej armii informacji o rosyjskich siłach oraz infrastrukturze wojskowej.

O pierwszych akcjach zbrojnych ruchu informowano już pod koniec 2022 roku. Od tego czasu Atesz regularnie publikuje doniesienia o swoich operacjach, które często wywołują poruszenie w rosyjskich i ukraińskich mediach.