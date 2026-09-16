Ukraińskie miasto zagrożone głodem. Rosjanie blokują pomoc

RMF24

Oleszki, okupowane przez Rosjan miasto w obwodzie chersońskim, od miesięcy pozostaje całkowicie odizolowane. Mieszkańcy walczą o przetrwanie, korzystając z ostatnich zapasów i przydomowych ogrodów. Jak poinformował „Bild”, ostatnia dostawa żywności miała dotrzeć do Oleszek 26 maja.

Oleszki, położone zaledwie cztery kilometry od Chersonia, od początku rosyjskiej inwazji znalazły się pod okupacją. Jak informuje niemiecki dziennik „Bild”, powołując się na ukraińskie media, miasto jest całkowicie odcięte od świata. Drogi są zaminowane, a nad głowami mieszkańców nieustannie krążą drony. Próby ewakuacji kończą się fiaskiem – Rosjanie konsekwentnie odmawiają utworzenia korytarza humanitarnego.

Widmo głodu

Ostatnia dostawa żywności trafiła do Oleszek 26 maja. Od tego czasu mieszkańcy korzystają z resztek zapasów i tego, co uda się zebrać w przydomowych ogródkach. Wraz z nadejściem jesieni sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna – kończą się zarówno jedzenie, jak i pasza dla zwierząt. Wiele rodzin zmuszonych było zabić swoje zwierzęta gospodarskie, by przetrwać kolejne dni.

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W Oleszkach pieniądze straciły wartość. Ludzie wymieniają się towarami, by zdobyć choćby podstawowe produkty. Brak dostępu do pomocy humanitarnej sprawia, że każdy dzień to walka o przetrwanie. Według lokalnych źródeł w mieście dochodzi już do przypadków śmierci, a ciała zmarłych pozostają na ulicach.

Miasto na granicy katastrofy

Ukraińskie władze i organizacje międzynarodowe od miesięcy apelują o umożliwienie ewakuacji mieszkańców. Rosyjskie siły jednak konsekwentnie odrzucają wszelkie prośby o utworzenie korytarza humanitarnego i wstrzymanie ognia.

„Dziś setki dzieci, dorosłych i osób starszych, które pozostały w zablokowanym mieście, Rosja skazuje na straszną śmierć głodową, podobnie jak w czasach Hołodomoru” – alarmowała wcześniej Chersońska Obwodowa Administracja Państwowa, nawiązując do Wielkiego Głodu na Ukrainie, wywołanego przez władze radzieckie w latach 1932-1933.

Oleszki – miasto widmo

Oleszki zostały zajęte przez Rosjan w pierwszych dniach inwazji na Ukrainę. W czerwcu 2023 roku miasto dodatkowo ucierpiało w wyniku wysadzenia zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej. Dziś w zniszczonych budynkach, wśród ruin i gruzów, pozostają dzieci, osoby starsze i całe rodziny, które każdego dnia walczą o przetrwanie.