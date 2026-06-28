RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Potężne uderzenie ukraińskich dronów w rafinerie w Rosji. Zełenski potwierdza

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 czerwca (09:12) Aktualizacja: Dzisiaj, 28 czerwca (10:00)

W mieście Sławiańsk nad Kubaniem w Kraju Krasnodarskim w południowo-zachodniej Rosji doszło do ataku ukraińskich dronów. Płonie tam rafineria ropy naftowej – powiadomiły w niedzielę ukraińskie media. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził te informacje, dodając, że zaatakowana została także rafineria w obwodzie jarosławskim.

Potężne uderzenie ukraińskich dronów w rafinerie w Rosji. Zełenski potwierdza
X/Zrzut ekranu /AFP/East News
  • W Sławiańsku nad Kubaniem w Kraju Krasnodarskim doszło do ataku ukraińskich dronów na rafinerię ropy naftowej.
  • Potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wskazując również na atak na rafinerię w obwodzie jarosławskim.
  • Pożar w Sławiańsku wywołały odłamki bezzałogowca, a rafineria ta jest jednym z największych zakładów w Rosji.

W nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Sławiańsku nad Kubaniem w Kraju Krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji. 

W rosyjskim Sławiańsku nad Kubaniem płonie rafineria po nocnym ataku Ukrainy” – poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na rosyjskie kanały w komunikatorach internetowych.

Według sztabu operacyjnego Kraju Krasnodarskiego do pożaru doszło na skutek upadku odłamków bezzałogowca.

 

 

Atak ukraińskich dronów w Rosji potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że celem była także druga rafineria w obwodzie jarosławskim. 

„Kontynuujemy działania osłabiające zdolność Rosji do prowadzenia tej wojny” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

 

 

Ukrainska Prawda wyjaśniła, że rafineria Sławiansk EKO jest jednym z największych tego typu zakładów w Rosji.

„Moce przerobowe rafinerii wynoszą około 4–5 mln ton ropy rocznie. Zakład odpowiada za około 9 proc. przerobu ropy naftowej w Południowym Okręgu Federalnym Rosji. Rafineria ta należy również do największych eksporterów produktów naftowych wysyłanych przez porty nad Morzem Czarnym” – podkreśliła Ukrainska Prawda. 

 

 

 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojna w Ukrainie

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: