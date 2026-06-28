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W mieście Sławiańsk nad Kubaniem w Kraju Krasnodarskim w południowo-zachodniej Rosji doszło do ataku ukraińskich dronów. Płonie tam rafineria ropy naftowej – powiadomiły w niedzielę ukraińskie media. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził te informacje, dodając, że zaatakowana została także rafineria w obwodzie jarosławskim.

W nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Sławiańsku nad Kubaniem w Kraju Krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji.

„W rosyjskim Sławiańsku nad Kubaniem płonie rafineria po nocnym ataku Ukrainy” – poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na rosyjskie kanały w komunikatorach internetowych.

Według sztabu operacyjnego Kraju Krasnodarskiego do pożaru doszło na skutek upadku odłamków bezzałogowca.

Atak ukraińskich dronów w Rosji potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że celem była także druga rafineria w obwodzie jarosławskim.

„Kontynuujemy działania osłabiające zdolność Rosji do prowadzenia tej wojny” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Ukrainska Prawda wyjaśniła, że rafineria Sławiansk EKO jest jednym z największych tego typu zakładów w Rosji.

„Moce przerobowe rafinerii wynoszą około 4–5 mln ton ropy rocznie. Zakład odpowiada za około 9 proc. przerobu ropy naftowej w Południowym Okręgu Federalnym Rosji. Rafineria ta należy również do największych eksporterów produktów naftowych wysyłanych przez porty nad Morzem Czarnym” – podkreśliła Ukrainska Prawda.