Ukraińskie drony w rękach Rosjan: Tak Kreml ma szykować się do prowokacji

RMF24

Rosja najpewniej zaczęła wykorzystywać przejęte ukraińskie drony do prowokacyjnych ataków, o których uprzedzano wcześniej w Polsce – donosi ukraiński portal wojskowy Militarny. O takiej możliwości alarmował jeszcze pod koniec lipca szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Rosja najprawdopodobniej zaczęła stosować przejęte ukraińskie drony dalekiego zasięgu do prowokacji, o których możliwości uprzedzano wcześniej w Polsce” – informuje portal Militarny.

W publikacji powołano się na zdjęcia, wykonane przez ukraiński dron przechwytujący. Opublikował je doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Serhij Beskrestnow o pseudonimie Flash.

„Metry od wojny”. Kosiniak-Kamysz przestrzega przed ignorowaniem sytuacji w Ukrainie „Niektórzy chcą o tym zapomnieć, niektórzy już nie chcą tego widzieć, ale za naszą granicą trwa pełnoskalowa wojna. To są metry, które nas dzielą od tej wojny i ta noc po raz kolejny to uświadamia nie tym, którzy siedzą przy stole (…), ale nam…

„Mogę wam z pewnością powiedzieć, że (rosyjski) przeciwnik zbiera nasze ocalałe bezzałogowce, naprawia je i przygotowuje do przyszłych prowokacji” – napisał Flash na Facebooku.

O tym, że Federacja Rosyjska przechwyciła ukraińskie drony i może ich użyć jako elementu prowokacyjnego, mówił 21 lipca Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON.