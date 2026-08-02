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Ukraińskie drony w rękach Rosjan: Tak Kreml ma szykować się do prowokacji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 sierpnia (12:18)

Rosja najpewniej zaczęła wykorzystywać przejęte ukraińskie drony do prowokacyjnych ataków, o których uprzedzano wcześniej w Polsce – donosi ukraiński portal wojskowy Militarny. O takiej możliwości alarmował jeszcze pod koniec lipca szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ukraińskie drony w rękach Rosjan: Tak Kreml ma szykować się do prowokacji
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Ostatnio pojawiały się sygnały, że Rosja może szykować się do prowokacji pod fałszywą flagą.
  • Ukraińskie media donoszą, że Rosjanie chcą wykorzystać przejęte ukraińskie drony.
  • O czym pisał doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego?
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„Rosja najprawdopodobniej zaczęła stosować przejęte ukraińskie drony dalekiego zasięgu do prowokacji, o których możliwości uprzedzano wcześniej w Polsce” – informuje portal Militarny.

W publikacji powołano się na zdjęcia, wykonane przez ukraiński dron przechwytujący. Opublikował je doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Serhij Beskrestnow o pseudonimie Flash.

„Mogę wam z pewnością powiedzieć, że (rosyjski) przeciwnik zbiera nasze ocalałe bezzałogowce, naprawia je i przygotowuje do przyszłych prowokacji” – napisał Flash na Facebooku.

O tym, że Federacja Rosyjska przechwyciła ukraińskie drony i może ich użyć jako elementu prowokacyjnego, mówił 21 lipca Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Rosja wojna w Ukrainie dron

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