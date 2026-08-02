Ukraińskie drony w rękach Rosjan: Tak Kreml ma szykować się do prowokacji

„Rosja najprawdopodobniej zaczęła stosować przejęte ukraińskie drony dalekiego zasięgu do prowokacji, o których możliwości uprzedzano wcześniej w Polsce” – informuje portal Militarny.
W publikacji powołano się na zdjęcia, wykonane przez ukraiński dron przechwytujący. Opublikował je doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Serhij Beskrestnow o pseudonimie Flash.
„Mogę wam z pewnością powiedzieć, że (rosyjski) przeciwnik zbiera nasze ocalałe bezzałogowce, naprawia je i przygotowuje do przyszłych prowokacji” – napisał Flash na Facebooku.
O tym, że Federacja Rosyjska przechwyciła ukraińskie drony i może ich użyć jako elementu prowokacyjnego, mówił 21 lipca Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON.