Ukraińskie drony uderzyły w obwód moskiewski. Rosja odpowiedziała atakiem na Sumy

RMF24

W wyniku ataku ukraińskich dronów na obwód moskiewski zginęło pięć osób, a sześć zostało rannych. Z kolei rosyjski nalot na Sumy na północnym wschodzie Ukrainy i Mikołajów na południu kraju spowodował śmierć czterech osób.

We wtorkowy poranek gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow poinformował na Telegramie o tragicznym skutku ataku ukraińskich dronów. W wyniku ostrzału zginęło pięć osób, a sześć kolejnych zostało rannych. Na miejscu wybuchł pożar w jednym z magazynów, który udało się ugasić. Uszkodzeniu uległ także prywatny dom oraz samochód.

Jak poinformowała agencja Reutera, firma Wildberries - jedna z dwóch największych w kraju platform handlu internetowego - potwierdziła atak na magazyn w obwodzie leningradzkim. Hale magazynowe stanęły w płomieniach i konieczna była ewakuacja pracowników.

Ukraińskie drony atakują magazyny rosyjskiej platformy e-commerce

W ostatnich tygodniach armia ukraińska coraz częściej przeprowadza ataki dronami na magazyny rosyjskiej firmy Wildberries, zlokalizowane w różnych regionach Rosji. Jak informuje „The Guardian”, to nowy etap ukraińskiej strategii uderzeń dalekiego zasięgu. Po wcześniejszych atakach na rafinerie i infrastrukturę paliwową, Kijów skupia się teraz na sieciach logistycznych, by osłabić poczucie bezpieczeństwa wśród rosyjskiej ludności.

Wildberries to najpopularniejsza platforma zakupowa wśród Rosjan o niższych dochodach, zwłaszcza poza Moskwą i Petersburgiem. Rozbudowana sieć punktów dystrybucyjnych firmy obejmuje także małe miasta i wsie, gdzie stała się częścią codziennego życia. Na platformie dostępne są również produkty militarne, takie jak kamizelki kuloodporne i hełmy, wykorzystywane przez rosyjskich żołnierzy.

Rosyjski nalot na Sumy

Niepokojące wieści napływają również z Ukrainy. Miasto Sumy, położone blisko granicy z Rosją, po raz kolejny stało się celem rosyjskiego ataku. Jak przekazał gubernator obwodu sumskiego Ołeh Hryhorow, Rosjanie użyli bomb kierowanych, atakując cywilną infrastrukturę miasta.

W wyniku nalotu zginęła starsza kobieta i dwie dziewczynki, a kilka kolejnych osób zostało rannych.

Dziewczynki miały po 5 i 10 lat. Ciała dzieci wydobyto spod gruzów ich domu - czytamy w komunikacie administracji wojskowej obwodu sumskiego.

Sumy od miesięcy regularnie doświadcza rosyjskich ostrzałów.

Atak dronów na Mikołajów

Szef administracji wojskowej obwodu mikołajowskiego poinformował o kolejnym ataku na Mikołajów i okoliczne tereny. Celem rosyjskich uderzeń były budynki mieszkalne oraz obiekty cywilne. Do ataku wykorzystano drony kamikadze oraz drony FPV.

W wyniku ostrzału zginęła 89-letnia kobieta, a siedem osób zostało rannych. Wśród poszkodowanych są dwie dziewczynki w wieku 2 i 12 lat.