W nocy ze środy na czwartek ukraińska armia przeprowadziła zmasowany atak dronami na przepompownię ropy naftowej Kalejkino w Tatarstanie, w europejskiej części Rosji – podaje portal Militarnyj. Według świadków na miejscu doszło do kilkunastu potężnych eksplozji, a pożar objął strategiczny obiekt należący do rosyjskiej firmy Transnieft.
Przepompownia Kalejkino to jeden z największych węzłów transportowych rosyjskiego systemu przesyłu ropy. Odpowiada za transport surowca z zachodniej Syberii, Tatarstanu i Baszkirii w kierunku rafinerii w Samarze i Niżniekamsku. Atak na ten obiekt to poważny cios w rosyjską infrastrukturę energetyczną.
Kolejne uderzenia na Most Kerczeński
Ukraińskie wojsko poinformowało również o trzecim w tym tygodniu ataku na Most Kerczeński, łączący anektowany przez Rosję Krym z kontynentalną częścią kraju. Skutkiem uderzenia było wstrzymanie ruchu pociągów – według władz okupacyjnych Krymu, ma on zostać wznowiony po godzinie 16 czasu lokalnego.
Drogowa część mostu została poważnie uszkodzona już w poniedziałkowym ataku. Most Kerczeński, zbudowany po aneksji Krymu w 2014 roku, od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę jest jednym z głównych celów ukraińskich uderzeń. Przeprawa ma kluczowe znaczenie dla rosyjskiej logistyki wojskowej, umożliwiając transport żołnierzy i sprzętu na Krym oraz do innych okupowanych regionów Ukrainy.
Jak wskazują analitycy amerykańskiego think tanku ISW, ukraińskie siły wykorzystały kilkaset dronów, by osłabić rosyjską obronę przeciwlotniczą, a następnie przeprowadziły skoordynowane ataki rakietowe na most w krótkich odstępach czasu. To nowa taktyka, która ma na celu maksymalne wykorzystanie słabości rosyjskich systemów obronnych.
Wojna coraz częściej przenosi się do Rosji
Oprócz ataku w Tatarstanie, ukraińskie drony uderzyły także w obwód kurski, graniczący z Ukrainą. Szczegóły dotyczące skutków tych uderzeń nie są jeszcze znane.