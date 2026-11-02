Ukraiński system alarmowy zhakowany. Wróg rozsyłał dantejskie komunikaty

RMF24

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Ukraińskie siły powietrzne podały w niedzielę wieczorem, że aplikacja służąca do ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami z powietrza została przejęta przez przeciwnika. Przez krótki czas użytkownicy otrzymywali nieprawdziwe komunikaty alarmowe.

W fałszywych powiadomieniach informowano między innymi o możliwym ataku nuklearnym lub chemicznym na Kijów oraz inne części kraju. Pojawiły się też ostrzeżenia przed walkami ulicznymi i rosyjskim pociskiem balistycznym Oresznik.

Apel o spokój

Dowództwo sił powietrznych Ukrainy zapewniło, że nie ma zagrożenia radioaktywnego i wezwało obywateli do korzystania wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji.

"Aplikacja wydaje się być pod wpływem wroga. Nie ma zagrożenia radioaktywnego! Zachowajcie spokój i śledźcie nasze komunikaty na naszym kanale" - przekazano w komunikacie opublikowanym na Telegramie.

Ministerstwo transformacji cyfrowej Ukrainy poinformowało, że aplikacja pozostaje tymczasowo niedostępna. Zaznaczono jednocześnie, że pozostałe kanały ostrzegania ludności, w tym syreny alarmowe, działają bez zakłóceń.