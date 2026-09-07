Ukraiński dron uderzył w budynek mieszkalny w Rosji. Są zabici i ranni

RMF24

Ukraińskie drony zaatakowały w poniedziałek rano miasto Perm w centralnej Rosji. Jeden z bezzałogowców uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Zginęła jedna osoba, a co najmniej cztery zostały ranne - poinformował gubernator obwodu permskiego Dmitrij Machonin. Tymczasem w nocy z 6 na 7 września Rosja przeprowadziła kolejny atak powietrzny na Ukrainę.

Ukraiński dron uderzył w budynek mieszkalny w rosyjskim Perm, fot. Telegram/Exilenova+ i Supernova

Ukraiński dron uderzył w budynek mieszkalny w rosyjskim Perm, fot. Telegram/Exilenova+ i Supernova / Shutterstock

Nocny atak na Rosję. Dron trafił w budynek mieszkalny w Perm

Nagranie przedstawiające moment ataku, zarejestrowane przez świadków, opublikowały ukraińskie kanały monitorujące na Telegramie. Informację o ataku potwierdziły rosyjskie władze regionalne.

Według gubernatora Dmitrija Machonina w wyniku uderzenia drona w budynek mieszkalny zginęła jedna osoba, a co najmniej cztery osoby zostały ranne.

Możliwy atak na rafinerię

Ukraiński kanał Supernova+ podał, że jednym z celów ataku mogła być również rafineria Lukoil-Permnefteorgsintez, należąca do największych zakładów tego typu w Rosji. Informacja o uderzeniu w rafinerię nie została jednak oficjalnie potwierdzona.

Zakład był już wcześniej celem ukraińskich ataków dronowych. Do ostatniego doszło 21 sierpnia. Informację o tym zdarzeniu potwierdzał m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały także lotnisko wojskowe w Taganrogu w obwodzie rostowskim na południowym zachodzie Rosji, na którym znajdują się zakłady remontujące samoloty wczesnego ostrzegania A-50U – poinformował w poniedziałek ukraiński portal Militarnyj. Na skutek ataku, przeprowadzonego w nocy z niedzieli na poniedziałek, na lotnisku doszło do pożaru, co potwierdzają dane serwisu NASA FIRMS, który pozwala na obserwację pożarów na powierzchni Ziemi przy użyciu satelitów.

Rosja: Zestrzelono ponad 300 dronów

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w ciągu jednej nocy rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła łącznie 306 ukraińskich dronów. Zagrożenie związane z atakami bezzałogowców ogłoszono również w Baszkirii, Udmurcji i Tatarstanie.

W Czuwasji – jak przekazał gubernator Oleg Nikołajew – uszkodzona została wieża sieci telefonii komórkowej.

Rosyjski atak na Ukrainę

W nocy z 6 na 7 września Rosja przeprowadziła z kolei atak powietrzny na Ukrainę. Według ukraińskich władz użyto 92 bezzałogowych statków powietrznych, w tym dronów typu Shahed, odrzutowych bezzałogowców Gerbera, dronów Parodia, a także S8000 Banderol.

Rosyjskie drony zaatakowały m.in. Zaporoże. Według ukraińskich władz atak nastąpił z kilku kierunków jednocześnie. Bezzałogowce były wystrzeliwane m.in. z rejonu Orła, Primorsko-Achtarska, tymczasowo okupowanych terenów obwodu donieckiego oraz Gwardyjskiego na okupowanym Krymie.

Ukraińska obrona zestrzeliła lub obezwładniła 71 dronów

W odparciu rosyjskiego ataku uczestniczyły lotnictwo, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, jednostki walki elektronicznej i bezzałogowych systemów, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obrony Ukrainy.

Według wstępnych danych, do godz. 9 ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła lub obezwładniła 71 rosyjskich dronów, w tym Shahedy, Gerbery i bezzałogowce innych typów.

Wrogie naloty odnotowano w 12 lokalizacjach. W innym miejscu spadły szczątki zestrzelonych celów. Ukraińskie władze informowały jednocześnie, że część rosyjskich dronów nadal znajdowała się w przestrzeni powietrznej.

Zaporoże: Płonęło centrum handlowe

W Zaporożu w wyniku nocnego ataku dronów doszło do pożaru centrum handlowego. Według dostępnych informacji nie było ofiar śmiertelnych.

Wcześniej, wieczorem 6 września, Rosja przeprowadziła 20 ataków na cztery rejony obwodu dniepropietrowskiego. W wyniku tych działań jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych.