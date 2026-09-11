Ukraiński biskup odsłania kulisy spotkania z papieżem. „Robimy wszystko, co możemy”

Papież spotkał się z ukraińskim biskupem
Biskup Paweł Honczaruk po spotkaniu z papieżem Leonem XIV stwierdził, że Ojciec Święty przyjął go z „otwartym sercem”.
„Cała audiencja była bardzo, bardzo serdeczna” – zapewnił ukraiński duchowny, któremu towarzyszyli także inni przedstawiciele diecezji.
Podziękowałem papieżowi za jego modlitwę, za jego troskę, za wszystko, co robi, aby wspierać nasz kraj, a także za pomoc w uwolnieniu naszych więźniów i sprowadzeniu dzieci do domu. Powiedziałem, że liczymy na tę modlitwę i wsparcie, ponieważ są dla nas ogromną pomocą – dodał bp Honczaruk.
Czy papież odwiedzi Ukrainę? „Powinien przyjechać też do Charkowa”
Biskup charkowsko-zaporoski ponowił zaproszenie dla papieża, by odwiedził Ukrainę. Wcześniej kilkakrotnie zaprosił go prezydent Wołodymyr Zełenski.
„Byłby to dla nas wielki znak. Powiedziałem, że powinien przyjechać też do Charkowa” – zaznaczył ukraiński duchowny.
Jak zauważył, świat widzi, kto jest ofiarą, a kto agresorem. Zdaniem biskupa Honczaruka niedawne wizyty szefa watykańskiej dyplomacji arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera i szefa Episkopatu Włoch kardynała Matteo Zuppiego na Ukrainie „pokazują, że Stolica Apostolska robi wszystko, co jest w jej mocy; to znaczy: wykorzystuje cały arsenał, wszystkie narzędzia, którymi dysponuje, aby promować tę sprawę”.