Ukraiński biskup odsłania kulisy spotkania z papieżem. „Robimy wszystko, co możemy”

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Papież Leon XIV przyjął w piątek biskupa charkowsko-zaporoskiego Pawła Honczaruka. Ordynariusz diecezji ponowił, skierowane już wcześniej, zaproszenie, by papież odwiedził Ukrainę. „Robimy wszystko, co możemy, by sprawić, aby ta wojna się skończyła” – podkreślił biskup Honczaruk w rozmowie z Vatican News.

Papież spotkał się z ukraińskim biskupem

Biskup Paweł Honczaruk po spotkaniu z papieżem Leonem XIV stwierdził, że Ojciec Święty przyjął go z „otwartym sercem”.

„Cała audiencja była bardzo, bardzo serdeczna” – zapewnił ukraiński duchowny, któremu towarzyszyli także inni przedstawiciele diecezji.

Podziękowałem papieżowi za jego modlitwę, za jego troskę, za wszystko, co robi, aby wspierać nasz kraj, a także za pomoc w uwolnieniu naszych więźniów i sprowadzeniu dzieci do domu. Powiedziałem, że liczymy na tę modlitwę i wsparcie, ponieważ są dla nas ogromną pomocą – dodał bp Honczaruk.

Czy papież odwiedzi Ukrainę? „Powinien przyjechać też do Charkowa”

Biskup charkowsko-zaporoski ponowił zaproszenie dla papieża, by odwiedził Ukrainę. Wcześniej kilkakrotnie zaprosił go prezydent Wołodymyr Zełenski.

„Byłby to dla nas wielki znak. Powiedziałem, że powinien przyjechać też do Charkowa” – zaznaczył ukraiński duchowny.

Jak zauważył, świat widzi, kto jest ofiarą, a kto agresorem. Zdaniem biskupa Honczaruka niedawne wizyty szefa watykańskiej dyplomacji arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera i szefa Episkopatu Włoch kardynała Matteo Zuppiego na Ukrainie „pokazują, że Stolica Apostolska robi wszystko, co jest w jej mocy; to znaczy: wykorzystuje cały arsenał, wszystkie narzędzia, którymi dysponuje, aby promować tę sprawę”.