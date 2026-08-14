Ukraiński atak nad Bałtykiem. Ważny punkt przeładunkowy w ogniu

RMF24

Ukraińskie siły zbrojne poinformowały o ataku na kompleks przetwórstwa kondensatu gazu ziemnego w rosyjskim porcie Ust-Ługa nad Morzem Bałtyckim. Według ukraińskiego Sztabu Generalnego na terenie terminalu koncernu Novatek wybuchł pożar, a uszkodzone zostały dwie instalacje przetwórcze.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał w piątek, że celem uderzenia był terminal Novateku w Ust-Łudze. Koncern jest drugim co do wielkości producentem gazu ziemnego w Rosji i należy do największych dostawców tego surowca w kraju.

„Według wstępnych ustaleń uszkodzeniu uległy dwie instalacje przetwórcze” – podało ukraińskie wojsko. Zaznaczono, że skala zniszczeń jest jeszcze ustalana.

Ukraińska armia podkreśliła, że działalność portu w Ust-Łudze wspiera rosyjską gospodarkę i siły zbrojne Moskwy. Obiekt jest największym rosyjskim portem przeładunkowym nad Morzem Bałtyckim.

Gubernator obwodu leningradzkiego, gdzie znajduje się Ust-Ługa, informował nad ranem o pożarze w porcie po ataku ukraińskich bezzałogowców.

W kolejnych wpisach przekazał, że „wszystkie skutki ataku” na obiekt zostały usunięte. Według jego informacji rosyjskie wojsko zestrzeliło minionej nocy łącznie 54 ukraińskie drony.

Piątkowe uderzenie jest kolejnym z serii ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną i transportową. Port w Ust-Łudze już wcześniej był celem nalotów ukraińskich bezzałogowców.