Ukraińcy zadali precyzyjny cios. „Operacja wpływu” w praktyce

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Ukraińskie drony zaatakowały w czwartek cele w głębi Rosji. Jak przekazał w czwartek ukraiński portal Militarnyj, powołując się na relacje świadków, bezzałogowce uderzyły w przepompownię ropy naftowej w Baszkirii oraz rafinerię i magazyn paliw w obwodzie uljanowskim. Jak pokazały ostatnie tygodnie, utrzymanie stabilności dostaw paliw w Rosji, okazało się ogromnym wyzwaniem dla Kremla. Kolejki do stacji paliw widać było z kosmosu.

Przepompownia ropy w Rosji na celowniku ukraińskich dronów

Na terenie zaatakowanych obiektów wybuchły pożary. Potwierdzają to relacje mieszkańców okolicy, a także zdjęcia i filmy zamieszczone w komunikatorze Telegram.

Przepompownia ropy naftowej, która znajduje się w pobliżu miasta Tujmazy, jest częścią ropociągu należącego do firmy Transnieft-Ural, odpowiadającego za przesył ropy naftowej pomiędzy Baszkirią i Tatarstanem. W obiekt ten, jak przekazano w mediach, miało uderzyć osiem ukraińskich dronów.

Precyzyjne uderzenie Ukraińców. Cios w miejsce produkcji benzyny i oleju napędowego

Z kolei trafiona rafineria w obwodzie uljanowskim produkuje benzynę i olej napędowy, a jej moce przerobowe wynoszą 600 tys. ton w skali roku. Na jej terenie zarejestrowano od pięciu do ośmiu eksplozji.

Siły Systemów Bezzałogowych atakowały także okupowany Krym, w tym m.in. infrastrukturę wojskową i energetyczną w pobliżu Sewastopola i Jałty. Poinformowały o tym lokalne władze na Telegramie.

25 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że zatwierdził 40-dniową „operację wpływu”, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny.

Kryzys paliwowy w Rosji. Miękkie podbrzusze Kremla

Ostatnie tygodnie pokazały słabość Moskwy w obliczu skutecznych ataków Ukrainy na infrastrukturę paliwową w Rosji. Deficyty benzyny objęły niemal wszystkie regiony kraju, a do stacji paliw ustawiały się długie kolejki. Niektóre z nich widać było nawet z kosmosu.