Ukraińcy uderzyli w dwa zakłady zbrojeniowe i obiekty naftowe w Rosji

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Siły Obrony Ukrainy uderzyły w dwa zakłady zbrojeniowe w obwodach tulskim i woroneskim na zachodzie Rosji, a także w obiekty naftowe w Kraju Krasnodarskim na południu tego kraju - poinformował dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosjanie w ostatnich godzinach zaatakowali natomiast cywilów. Co najmniej cztery osoby zginęły, a 36 zostało rannych.

Ukraina uderzyła w machinę finansowo napędzającą wojnę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że uderzono w dwa zakłady zbrojeniowe i obiekty naftowe w Rosji

Tej nocy zastosowaliśmy nasze 'sankcje' (uderzenia dalekiego zasięgu - przyp. red) wobec dwóch zakładów zbrojeniowych - w obwodzie tulskim i woroneskim. W ciągu ostatniej doby dobrze wykonały pracę jednostki Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, które zaatakowały obiekty naftowe agresora w Kraju Krasnodarskim - napisał Zełenski na Telegramie.

Dodał, że zaatakowane zostały również obiekty w obwodach kałuskim i orłowskim, które siły Rosji wykorzystują do przeprowadzania ataków dronowych na Ukrainę, a w obwodzie briańskim działania ukraińskie były wymierzone w rosyjski kontyngent wojskowy. Zełenski poinformował również o trafieniu celu na Morzu Czarnym.

SBU powiadomiła na Telegramie o przeprowadzeniu udanych ataków w nocy z niedzieli na poniedziałek na cztery bazy naftowe w Kraju Krasnodarskim.

Są to ważne elementy infrastruktury paliwowej, które zapewniają magazynowanie i dostawy produktów naftowych dla armii rosyjskiej - podkreśliła SBU.

22 września Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem powiadomił, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Zełenski zaznaczył, że podczas spotkania z Trumpem nie padły żadne prośby, aby Ukraina jednostronnie zaprzestała ataków na obiekty na terytorium Rosji.

Rosja dalej urządza polowania na cywilów

Co najmniej cztery osoby zginęły, a 36 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków przeprowadzonych w ciągu ostatniej doby z użyciem dronów odrzutowych w obwodach kijowskim, charkowskim i donieckim, w centrum i na wschodzie Ukrainy. Rosyjska bomba uderzyła w blok w Charkowie, gdzie poważnie ranne zostały m.in. dzieci. Trafiono też min. w budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.