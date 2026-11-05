Ukraińcy posyłają kolejne drony nad Rosję. Znowu dosięgnęły celów

RMF24

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Ukraińskie drony miały w nocy ze środy na czwartek zaatakować rafinerię oraz magazyn należący do sieci logistycznej Wildberries w Riazaniu, w europejskiej części Rosji. Informację podał ukraiński portal wojskowy Militarnyj.

Z relacji świadków, a także nagrań i zdjęć publikowanych przez kanał Exilenova+ w serwisie Telegram wynika, że na terenie rafinerii doszło do kilku eksplozji i rozległego pożaru.

Magazyn Wildberries wśród celów

Celem nalotu miało być również centrum logistyczne Wildberries Tiuszewskaja pod Riazaniem. Obiekt, należący do miejscowego parku przemysłowego, ma powierzchnię 173 tys. metrów kwadratowych.

Atak na magazyn potwierdził gubernator obwodu riazańskiego Paweł Małkow. W komunikacie opublikowanym na Telegramie poinformował o „zmasowanym ataku ukraińskich bezzałogowców”.

Jedna z największych rafinerii w Rosji

Riazańska rafineria, należąca do koncernu Rosnieft, jest jednym z największych tego typu zakładów w Rosji. Według Militarnyja był to już szósty rosyjski obiekt rafineryjny zaatakowany przez Ukrainę w tym tygodniu. Jej roczne możliwości przerobowe wynoszą około 17–18 mln ton ropy naftowej.

Płonie kolejny magazyn logistycznego giganta Rosji Drony miały uderzyć w centrum logistyczne rosyjskiej platformy e-commerce Ozon w Adygejsku, na południowym zachodzie kraju. W obiekcie wybuchł pożar – podała w środę „Ukrainska Prawda”, powołując się na rosyjskie źródła.

Pod koniec października ukraińskie siły wznowiły uderzenia na rosyjskie rafinerie po dwutygodniowej przerwie. Media informowały, że przerwa mogła być związana z żądaniem prezydenta USA Donalda Trumpa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski deklarował, że Kijów mógłby zrezygnować z ataków na rosyjskie rafinerie, jeśli USA przekazałyby Ukrainie pociski do systemów obrony powietrznej Patriot.