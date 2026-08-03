Ukraińcy nie odpuszczają Wildberries. Dron uderzył w magazyn, ewakuacja pracowników

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Firma Wildberries, rosyjski gigant handlu internetowego, poinformowała, że w jednym z jej magazynów w rosyjskim obwodzie włodzimierskim po ataku wybuchł pożar. W budynek uderzył dron, o czym poinformował gubernator obwodu. Personel ewakuowano.

Firma poinformowała, że strażacy prowadzą działania na miejscu zdarzenia, nie ma wstępnych doniesień o ofiarach, a operacje logistyczne zostały przekierowane do innych obiektów w celu zapewnienia ciągłości dostaw i wysyłek.

W niedzielę siły ukraińskie podały, że drony uderzyły w centrum logistyczne firmy w miejscowości Nowosiemiejkino w obwodzie samarskim w południowo-wschodniej części europejskiej Rosji.

Zmasowany atak ukraińskich dronów. Rosja donosi o rekordowych zestrzeleniach W nocy z 1 na 2 sierpnia ukraińskie Siły Obronne przeprowadziły szeroko zakrojony atak z użyciem bezzałogowców na rosyjskie obiekty wojskowe, przemysłowe i logistyczne. Celem uderzeń stały się m.in. rafineria w Saratowie, lotnisko strategiczne w…

Wildberries na celowniku od połowy lipca

Od połowy lipca Ukraińcy atakują magazyny Wildberries. Celem nalotów były już obiekty firmy m.in. w Elektrostali w obwodzie moskiewskim, Kotowsku w obwodzie tambowskim, Krasnodarze, Niewinnomysku (kraj Stawropolski), w Symferopolu na okupowanym Krymie, w obwodzie woroneskim, Penzie oraz w Riazaniu. Według Wildberries ograniczyło to zdolności logistyczne firmy o około 10 proc.

Wildberries jest największą platformą handlu internetowego w Rosji, obsługującą miliony zamówień dziennie i należącą do kluczowych elementów rosyjskiego sektora e-commerce.

Dlaczego Ukraińcy atakują prywatną firmę? Portal Radia Swoboda cytował wypowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który oświadczył, że w magazynach Wildberries składowano towary podwójnego zastosowania, w tym elektronikę, sprzęt nawigacyjny i inne komponenty wykorzystywane przez rosyjski przemysł zbrojeniowy oraz przy produkcji dronów. Rosja odrzuca te oskarżenia.