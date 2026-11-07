Ukraina wyłożyła karty. Poliglota od zadań specjalnych na czele delegacji w Abu Zabi

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Na czele delegacji Ukrainy podczas zaplanowanych na wtorek i środę w Abu Zabi negocjacji z Rosją, w których pośredniczyć będą Stany Zjednoczone, będzie szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rustem Umierow. Towarzyszyć będzie mu Kyryło Budanow - jak określa Politico - „pokerowa twarz” ukraińskiej dyplomacji. Poinformował o tym doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Dmytro Łytwyn. Wiadomo już także, kto znajdzie się w delegacji Federacji Rosyjskiej.

44-letni Rustem Umierow będzie przewodniczył ukraińskiej delegacji podczas trójstronnych rozmów - kolejnej rundzie pertraktacji pokojowych ws. wojny w napadniętej przez Putina Ukrainie. Wśród ukraińskich wysłanników do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie także m.in. szef kancelarii Zełenskiego, generał 40-letni Kyryło Budanow, który wcześniej kierował wywiadem wojskowym, czyli HUR.

Te rozmowy nie są ostatnie i nie są ostateczne. Wszystko, o czym będziemy rozmawiali, dotyczy gotowości do powstrzymania trwającej wojny. Co osiągniemy? Utrzymuję się od odpowiedzi na to pytanie. Zobaczymy za kilka dni – oświadczył Budanow w rozmowie z CBS News.

Kluczowy gracz ukraińskiej dyplomacji

Rustem Umierow jest krymskim Tatarem, byłym współpracownikiem lidera tego narodu, Mustafy Dżemilewa. Mówi biegle po ukraińsku, tatarsku, rosyjsku, turecku i angielsku. Politico podkreśla, że m.in. dlatego Umierow stał się głównym negocjatorem Kijowa, prowadzącym z upoważnienia Zełenskiego kluczowe rozmowy z najwyższymi urzędnikami USA.

Od września 2023 do lipca 2025 roku był ministrem obrony. Następnie został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, a w sierpniu 2026 stanął na czele Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Kiedy we wrześniu 2023 roku prezydent Zełenski nominował go na stanowisko ministra obrony, BBC podkreślało, że był on cywilem całkowicie wolnym od powiązań z resortem obrony i skandali korupcyjnych, które wcześniej trawiły to ministerstwo. Z kolei CNN wskazywało, że jako sprawny menedżer z przeszłością w biznesie i telekomunikacji, miał wnieść do resortu przejrzystość finansową i zreformować system zakupów wojskowych, co potwierdziło się później m.in. przy głębokiej rekonstrukcji kadr w ministerstwie.

Dzisiaj skład delegacji na rozmowy w Abu Zabi przedstawiła Rosja.

Ciekawy skład rosyjskiej delegacji. To oni będą rozmawiać z USA i Ukrainą w Abu Zabi Strona rosyjska podała skład swojej delegacji, która 10 i 11 listopada weźmie udział w trójstronnych rozmowach w Abu Zabi w sprawie wojny w Ukrainie. Na czele Władimir Miedinski

We wszystkich poprzednich rozmowach na czele rosyjskiej delegacji również stał Władimir Medinski, który ma opinię jednego z czołowych ideologów Kremla.

Ostatnie rozmowy były w lutym

Zaplanowane na wtorek i środę spotkanie w Abu Zabi na temat ustalenia warunków zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę będzie pierwszym tego typu od lutego tego roku. Wczoraj prezydent USA Donald Trump stwierdził - po raz kolejny - że wojna w Ukrainie może wkrótce się zakończyć, bo obie strony po raz pierwszy chcą zakończyć wojnę. Zasugerował też, że porozumienie może dotyczyć całej Europy.