Ukraina wprowadza specjalny reżim przy granicy z Rosją i Białorusią

RMF24

W pasie o szerokości jednego kilometra wzdłuż granicy Ukrainy z Rosją i Białorusią zaczęły obowiązywać specjalne ograniczenia. Zakazano tam swobodnego wjazdu, pobytu, zamieszkania i przemieszczania się osób - poinformowała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

Barykady na białorusko-ukraińskim przejściu granicznym; zdjęcie z obwodu homelskiego na Białorusi (fot. IMAGO/Kristina Kormilitsyna/Imago Stock and People)

Barykady na białorusko-ukraińskim przejściu granicznym; zdjęcie z obwodu homelskiego na Białorusi (fot. IMAGO/Kristina Kormilitsyna/Imago Stock and People) / East News

Nowy reżim obejmuje kilometrowy pas terenów przygranicznych. Poza ograniczeniami dotyczącymi obecności ludzi zakazano również prowadzenia prac, które nie są związane z odpieraniem rosyjskiej agresji zbrojnej.

Jak podkreśla ukraińska straż graniczna, przepisy mają charakter tymczasowy. Będą obowiązywać wyłącznie w czasie trwania stanu wojennego.

Obawy o działania z terytorium Białorusi

Służby uzasadniają swoją decyzję m.in. zagrożeniami związanymi z możliwością wykorzystywania terytorium Białorusi do destabilizowania sytuacji społeczno-politycznej w ukraińskich obwodach przygranicznych.

Wskazano także na ryzyko działalności wywiadowczej i dywersyjnej oraz działań zagrażających interesom narodowym Ukrainy.

Białoruś nie wysłała formalnie własnych wojsk do walki przeciwko Ukrainie, ale od początku pełnoskalowej inwazji Rosji udostępniała swoje terytorium rosyjskim siłom. Z Białorusi rosyjskie wojska prowadziły m.in. działania i ataki na Ukrainę, a oba państwa regularnie organizują wspólne ćwiczenia wojskowe.