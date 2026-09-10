Ukraina wprowadza specjalny reżim przy granicy z Rosją i Białorusią

Nowy reżim obejmuje kilometrowy pas terenów przygranicznych. Poza ograniczeniami dotyczącymi obecności ludzi zakazano również prowadzenia prac, które nie są związane z odpieraniem rosyjskiej agresji zbrojnej.
Jak podkreśla ukraińska straż graniczna, przepisy mają charakter tymczasowy. Będą obowiązywać wyłącznie w czasie trwania stanu wojennego.
Obawy o działania z terytorium Białorusi
Służby uzasadniają swoją decyzję m.in. zagrożeniami związanymi z możliwością wykorzystywania terytorium Białorusi do destabilizowania sytuacji społeczno-politycznej w ukraińskich obwodach przygranicznych.
Wskazano także na ryzyko działalności wywiadowczej i dywersyjnej oraz działań zagrażających interesom narodowym Ukrainy.
Białoruś nie wysłała formalnie własnych wojsk do walki przeciwko Ukrainie, ale od początku pełnoskalowej inwazji Rosji udostępniała swoje terytorium rosyjskim siłom. Z Białorusi rosyjskie wojska prowadziły m.in. działania i ataki na Ukrainę, a oba państwa regularnie organizują wspólne ćwiczenia wojskowe.