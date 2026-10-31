Ukraina uderzyła w fabrykę paliwa rakietowego. Rosja zaatakowała infrastrukturę energetyczną

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Minionej nocy ukraińskie wojsko przeprowadziło atak na rosyjski zakład produkujący paliwo rakietowe w obwodzie rostowskim. Jednocześnie Rosja kontynuuje ostrzał ukraińskiej infrastruktury energetycznej, pozostawiając setki tysięcy rodzin bez dostępu do prądu.

W nocy z piątku na sobotę Siły Obrony Ukrainy przeprowadziły precyzyjny atak na zakład produkujący paliwo rakietowe w obwodzie rostowskim w Rosji. Jak poinformował Sztab Generalny ukraińskiej armii, w operacji wykorzystano zarówno drony uderzeniowe, jak i pociski rakietowe Neptun należące do Sił Morskich. Efektem ataku było uszkodzenie czterech hal produkcyjnych oraz wybuch pożaru w magazynie gotowych produktów.

Ewakuowani z okupowanych Ołeszek już na Białorusi. Co dalej z cywilami? Cztery samoloty z ewakuowanymi mieszkańcami okupowanej przez Rosjan miejscowości Ołeszki wylądowały w Homlu na Białorusi. To efekt tymczasowego rozejmu, który umożliwił przeprowadzenie operacji ratunkowej dla cywilów uwięzionych w dramatycznych…

Kombinat Kamieński, będący celem ukraińskiego uderzenia, produkuje stałe paliwo rakietowe wykorzystywane m.in. w systemach Uragan, Smiercz i Tornado-S, a także w innych rakietowych i lotniczych środkach rażenia. Ukraińskie dowództwo podkreśla, że niszczenie takich obiektów ogranicza zdolności rosyjskiej armii do prowadzenia ostrzału ukraińskich miejscowości.

Kolejne ukraińskie uderzenia na rosyjskie zaplecze

To nie jedyny cios wymierzony tej nocy przez Ukraińców. Siły Obrony zaatakowały również cztery magazyny zaopatrzenia i sprzętu rosyjskiej armii na okupowanych terenach obwodów donieckiego, zaporoskiego i ługańskiego. Ukraińskie działania mają na celu osłabienie rosyjskiego zaplecza logistycznego i utrudnienie prowadzenia dalszych działań ofensywnych.

Rosyjskie ataki paraliżują ukraińską energetykę

Rosja nie pozostaje dłużna i kontynuuje zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że po ostatnich rosyjskich uderzeniach bez prądu pozostaje około 200 tysięcy rodzin w Dnieprze i obwodzie dniepropietrowskim oraz ponad 80 tysięcy rodzin w obwodzie kijowskim. Ekipy naprawcze pracują bez przerwy, by przywrócić dostawy energii.

W piątkowy wieczór rosyjskie drony Shahed zaatakowały elektrociepłownię w Kijowie oraz cztery podstacje elektryczne w obwodzie dniepropietrowskim. W sobotę nad ranem doszło do kolejnego ataku dronowego na elektrociepłownię w mieście Szostka w obwodzie sumskim. Rosjanie uderzyli także w infrastrukturę kolejową w Dnieprze i Charkowie oraz w obiekt dystrybucji gazu w obwodzie dniepropietrowskim.

Zełenski apeluje o wsparcie i sankcje

Prezydent Zełenski podkreślił, że świat jest świadkiem codziennych ataków Rosji na ukraińską infrastrukturę cywilną. Zaapelował do społeczności międzynarodowej o zdecydowane działania, w tym wprowadzenie kolejnych sankcji wobec Rosji oraz nowe pakiety wsparcia dla Ukrainy.