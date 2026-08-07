Ukraina uczci Jana Pawła II monetą. Hołd w 25 lat po historycznej wizycie

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Narodowy Bank Ukrainy zapowiedział emisję monety okolicznościowej poświęconej św. Janowi Pawłowi II. Ma ona upamiętnić 25 lat od historycznej wizyty papieża w Kijowie i Lwowie oraz przypominać o jego przesłaniu dotyczącym wolności, pojednania i europejskich aspiracji Ukrainy.

„Narodowy Bank Ukrainy podjął decyzję o emisji w 2026 roku monety okolicznościowej poświęconej św. Janowi Pawłowi II - wybitnemu przywódcy duchowemu, jednemu z najbardziej wpływowych Polaków XX wieku - oraz 25. rocznicy jego historycznej wizyty apostolskiej na Ukrainie” - ogłosił w piątek ukraiński bank centralny.

Prace nad projektem monety dopiero się rozpoczną. Bank zapewnił jednak, że numizmat trafi do obiegu jeszcze w tym roku. Nie przedstawiono na razie jego wizerunku, nakładu ani nominału.

Wolność, godność i europejskie powołanie

Prezes Narodowego Banku Ukrainy Andrij Pyszny podkreślił, że inicjatywa ma przypominać o aktualności papieskiego przesłania.

Dziś prezentujemy decyzję o utrwaleniu w metalu pamięci o człowieku i ideach, które dwadzieścia pięć lat po jego wizycie brzmią dla Ukrainy niezwykle aktualnie. Wolność. Godność. Europejskie powołanie Ukrainy. Zdolność narodów o trudnej wspólnej historii do tego, by nie pozostawały jej zakładnikami, lecz budowały wspólną przyszłość - powiedział.

NBU przypomniał słowa Jana Pawła II z wizyty w Ukrainie w 2001 roku. W Kijowie papież określał się jako przyjaciel narodu ukraińskiego, wskazywał na szczególne położenie kraju między Wschodem i Zachodem oraz mówił, że „Ukraina ma wyraźne europejskie powołanie”.

„W orędziu skierowanym w 2003 roku do Ukraińców i Polaków Jan Paweł II wezwał oba narody, by nie pozostawały więźniami bolesnej pamięci, uznawały błędy przeszłości, przebaczały wyrządzone krzywdy i prosiły o wybaczenie własnych win. Jak podkreślono, dziś apel ten nabiera szczególnego znaczenia” - zaznaczył NBU w komunikacie.

Nawiązanie do polsko-ukraińskiej solidarności

Decyzję banku centralnego poparł ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz.

To niezwykle ważna decyzja, potwierdzająca przywiązanie zarówno do postaci św. Jana Pawła II, jak i do całej sfery intelektualnej i duchowej, w której pozostaje on bezsprzecznie najwybitniejszą postacią. Wypełniając swoją misję, nadal wyznacza priorytety dla całego świata, a w szczególności dla Ukrainy - powiedział.

Narodowy Bank Ukrainy zaznaczył, że nowa emisja będzie kontynuacją numizmatycznej tradycji związanej z solidarnością Polski i Ukrainy. W 2023 roku NBU oraz Narodowy Bank Polski wydały wspólny zestaw srebrnych monet „Przyjaźń i braterstwo - największym bogactwem”. Upamiętniał on partnerstwo obu państw i pomoc, której Polacy udzielili Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.

„Nowa moneta ku czci Jana Pawła II ma rozwinąć ten motyw w szerszym wymiarze historycznym – jako symbol wolności, pojednania, odpowiedzialności za pamięć historyczną i europejskiej jedności” - podkreślił Narodowy Bank Ukrainy.

Jan Paweł II odwiedził Ukrainę od 23 do 27 czerwca 2001 roku. Była to pierwsza i - jak dotąd - jedyna wizyta głowy Kościoła katolickiego w tym kraju. Papież przebywał w Kijowie i Lwowie, gdzie spotkał się z wiernymi Kościołów rzymskokatolickiego oraz greckokatolickiego.