Ukraina straciła myśliwiec MiG-29 i pilota brygady „Duch Kijowa”

RMF24

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o śmierci kapitana Marata Mambetowa, pilota 40. Brygady Lotnictwa Taktycznego, znanej jako „Duch Kijowa”. Jego myśliwiec MiG-29 został trafiony przez rosyjską rakietę podczas wykonywania zadania bojowego.

Do zdarzenia doszło w czwartek. Siły Powietrzne Ukrainy przekazały, że pilot wykonywał uderzenia rakietowo-bombowe na rosyjskie pozycje na jednym z odcinków frontu.

W trakcie misji samolot został trafiony rosyjską rakietą. Marat Mambetow zdołał się katapultować, jednak - jak podano - nie przeżył.

„Kapitan Marat Redwanowicz Mambetow był dowódcą klucza w 40. Brygadzie Lotnictwa Taktycznego 'Duch Kijowa'” - poinformowano w komunikacie.

„Bronił Ukrainy do ostatniego tchu. Miał 25 lat” - dodano.