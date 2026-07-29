Ukraina straciła F-16 w trakcie misji bojowej

RMF24

Ukraiński myśliwiec F-16 rozbił się podczas wykonywania zadania bojowego na jednym z odcinków frontu – poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy. Pilot katapultował się i został ewakuowany. Według wstępnych ustaleń na pokładzie maszyny doszło do nieprzewidzianej sytuacji.

„Informujemy, że 29 lipca 2026 roku utracono łączność z myśliwcem F-16 ukraińskich Sił Powietrznych. Na jednym z odcinków frontu pilot wykonywał zadanie bojowe polegające na przechwytywaniu celów powietrznych przeciwnika. Według wstępnych danych na pokładzie samolotu doszło do sytuacji nadzwyczajnej i lotnik został zmuszony do katapultowania się” - napisano w komunikacie Sił Powietrznych Ukrainy.

Wojskowy został ewakuowany z miejsca zdarzenia. Jak przekazano, jest bezpieczny i trafił do placówki medycznej na badania oraz diagnostykę.

Na miejscu upadku myśliwca pracują eksperci i funkcjonariusze organów ścigania. Ukraińskie dowództwo poinformowało, że w zdarzeniu nie było ofiar ani zniszczeń na ziemi.

Przyczyny utraty F-16 nie zostały dotąd ustalone. Siły Powietrzne Ukrainy prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Iloma F-16 dysponuje Ukraina?

Dokładna liczba ukraińskich F-16 pozostaje niejawna – Kijów nie publikuje bieżącego stanu floty z powodów bezpieczeństwa.

Według dostępnych publicznie informacji Ukraina otrzymała około 44 samolotów F-16 do marca 2026 roku. Później informowano jeszcze o kolejnej partii maszyn, ale bez podania ich liczby. Łącznie państwa zachodnie zadeklarowały przekazanie Ukrainie co najmniej 79 F-16. Część samolotów ma jednak zostać przekazana dopiero w kolejnych latach, zwłaszcza przez Belgię. Liczba maszyn faktycznie sprawnych i pozostających obecnie w ukraińskiej służbie nie jest znana.