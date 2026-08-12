Ukraina przystała na prośbę J.D. Vance'a. Zaprzestano ataków

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Ukraina wstrzymała uderzenia dronami na tankowce korzystające z portu w rosyjskim Noworosyjsku po interwencji wiceprezydenta USA J.D. Vance’a - podał „Financial Times”. Waszyngton obawiał się skutków dla rynków ropy naftowej oraz interesów amerykańskich koncernów.

„Financial Times” pisze w środę, że pod koniec lipca, podczas rozmowy telefonicznej, J.D. Vance zwrócił się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o zaprzestanie ataków na jednostki obsługujące terminal Konsorcjum Rurociągu Kaspijskiego (CPC) w Noworysyjsku nad Morzem Czarnym. Jest to główna trasa eksportu ropy naftowej z Kazachstanu.

Brytyjski dziennik, powołując się na ukraińskich urzędników, podaje, że od tej rozmowy nie doszło do kolejnych uderzeń na tankowce w pobliżu terminalu. Kijów miał zgodzić się nie atakować infrastruktury CPC i nierosyjskich jednostek, jeśli nie są objęte ukraińskimi sankcjami oraz nie transportują rosyjskiego surowca lub innych rosyjskich towarów.

Bardzo uważnie słuchamy naszych amerykańskich partnerów - powiedział wysoki rangą ukraiński urzędnik, dodając, że Kijów ustanowił odpowiednie „mechanizmy” w odpowiedzi na prośbę USA.

Żegluga na tym akwenie coraz mniej bezpieczna. Rosyjski gigant zawiesza rejsy Rosyjski operator logistyczny i żeglugowy FESCO ogłosił we wtorek, że do odwołania nie będzie przyjmował zleceń wymagających transportu przez Morze Czarne. Powodem tej decyzji są nasilające się zagrożenia związane z atakami ukraińskich dronów.

Kluczowy szlak dla Kazachstanu

Amerykański urzędnik potwierdził „FT”, że administracja USA ostrzegła Ukrainę przed atakami na nierosyjskie statki na Morzu Czarnym i infrastrukturę CPC. Administracja uważa CPC za kluczowy kanał dostaw energii pochodzącej z Kazachstanu na rynki europejskie, stanowiący alternatywę dla rosyjskich dostaw energii - powiedział.

Udziały w CPC oraz w kazachskich polach naftowych, które obsługują rurociąg, mają amerykańskie koncerny naftowo-energetyczne Chevron i ExxonMobil. Chevron posiada 50 proc. udziałów w największym kazachskim złożu Tengiz, a Exxon - 25 proc.

Wcześniejsze ukraińskie ataki miały zakłócić eksport kazachskiej ropy naftowej, powodując przerwy w przesyle do Noworosyjska oraz wzrost stawek frachtowych i ubezpieczeniowych. Według Kpler, firmy dostarczającej w czasie rzeczywistym danych o przepływach surowców, handlu morskim oraz logistyce, w lipcu terminal załadował średnio 1,3 mln baryłek dziennie - o ponad 300 tys. mniej niż w czerwcu i 600 tys. mniej niż w maju.

Ukraina liczy na Patrioty

Jak podaje „FT”, Kijów zaakceptował amerykańską prośbę, ponieważ zabiega o licencję Stanów Zjednoczonych na produkcję pocisków przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot i chce kupić ich kilkaset przed zimą. Biuro ukraińskiego prezydenta przekazało, że podczas rozmowy z Vance’em obrona powietrzna i systemy Patriot były „najwyższym priorytetem” Ukrainy.

Jednocześnie Ukraina kontynuuje działania przeciw rosyjskiej infrastrukturze energetycznej w innych częściach kraju. Tylko w sierpniu miała zaatakować trzy rosyjskie rafinerie ropy naftowej.