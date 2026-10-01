Ukraina po raz pierwszy użyła rakiety balistycznej FP-7

RMF24

Ukraina przeprowadziła pierwsze bojowe użycie taktycznej rakiety balistycznej FP-7 - poinformował w czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski. Pocisk, opracowany przez ukraińską firmę Fire Point, ma według przekazanych danych razić cele w odległości do 250 kilometrów.

Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie, które - jak przekazał - przedstawia pierwsze użycie FP-7 w warunkach bojowych.

„Ukraińska taktyczna balistyka. FP-7. Pierwsze bojowe zastosowanie. Dziękuję za rezultat” – napisał ukraiński prezydent.

Nie podano, gdzie i przeciwko jakiemu celowi wykorzystano pocisk.

Według danych przytoczonych przez ukraiński portal „Oboronka”, FP-7 jest taktyczną rakietą balistyczną o zasięgu rażenia do 250 kilometrów. Jej głowica bojowa ma ważyć około 200 kilogramów.

Pocisk ma osiągać prędkość do 1500 metrów na sekundę i pułap lotu do 60 kilometrów. Maksymalny czas lotu określono na 250 sekund. Deklarowane odchylenie od celu wynosi około 14 metrów.

Rakietę opracowała firma Fire Point

FP-7 została opracowana przez ukraińską firmę Fire Point. Rakieta jest odpalana z platformy naziemnej i - według opisu producenta przywołanego przez „Oboronkę” - ma służyć do szybkiego rażenia celów na średnich dystansach.

Portal przypomniał, że próby pocisków FP-7 miały zostać przeprowadzone po raz pierwszy w lutym tego roku.