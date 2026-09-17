Ukraina ma nową broń na rosyjskie drony. Wołodymyr Zełenski ujawnia

W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińska armia ma już na wyposażeniu własne drony przechwytujące, zdolne do zwalczania odrzutowych bezzałogowców typu Shahed/Geran, wykorzystywanych przez Rosję do atakowania ukraińskich celów.
„Mamy jeszcze jeden pozytywny rezultat testów dronów przechwytujących przeciwko odrzutowym Shahedom (…) Krok za krokiem znajdujemy odpowiedź na rosyjskie zagrożenia i tworzymy własne, ukraińskie środki nacisku na wroga” – napisał Zełenski na Telegramie.
Produkcja i testy na pełnych obrotach
Prezydent Ukrainy zapowiedział zwiększenie produkcji i użycia tych nowoczesnych bezzałogowców. Ukraińskie drony przechwytujące mają być odpowiedzią na coraz bardziej zaawansowane technologie stosowane przez Rosjan. W ostatnich miesiącach rosyjskie wojsko znacząco zwiększyło liczbę używanych odrzutowych dronów Geran-4 i Geran-5, które są trudniejsze do zestrzelenia ze względu na większą prędkość i wyższy pułap lotu niż wcześniejsze modele.
Według rzecznika Sił Powietrznych Ukrainy, pułkownika Jurija Ihnata, tylko w sierpniu Rosja użyła około 2800 takich bezzałogowców w atakach na Ukrainę. Pod koniec sierpnia minister obrony Ukrainy Jewhenij Chmara poinformował, że kraj testuje obecnie cztery różne konstrukcje dronów przechwytujących, które mają skutecznie neutralizować rosyjskie odrzutowce bezzałogowe.