Ukraina ma nową broń na rosyjskie drony. Wołodymyr Zełenski ujawnia

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Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Kijów dysponuje już własnymi dronami przechwytującymi, które potrafią zestrzeliwać rosyjskie odrzutowe bezzałogowce Shahed/Geran.

W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińska armia ma już na wyposażeniu własne drony przechwytujące, zdolne do zwalczania odrzutowych bezzałogowców typu Shahed/Geran, wykorzystywanych przez Rosję do atakowania ukraińskich celów.

„Mamy jeszcze jeden pozytywny rezultat testów dronów przechwytujących przeciwko odrzutowym Shahedom (…) Krok za krokiem znajdujemy odpowiedź na rosyjskie zagrożenia i tworzymy własne, ukraińskie środki nacisku na wroga” – napisał Zełenski na Telegramie.

Nocna misja premiera. Donald Tusk rusza na Ukrainę Premier Donald Tusk zapowiedział nocną podróż przez Ukrainę, by na własne oczy zobaczyć skutki rosyjskich ataków. Po powrocie przedstawi raport o tym, jak wygląda tam infrastruktura energetyczna.

Produkcja i testy na pełnych obrotach

Prezydent Ukrainy zapowiedział zwiększenie produkcji i użycia tych nowoczesnych bezzałogowców. Ukraińskie drony przechwytujące mają być odpowiedzią na coraz bardziej zaawansowane technologie stosowane przez Rosjan. W ostatnich miesiącach rosyjskie wojsko znacząco zwiększyło liczbę używanych odrzutowych dronów Geran-4 i Geran-5, które są trudniejsze do zestrzelenia ze względu na większą prędkość i wyższy pułap lotu niż wcześniejsze modele.

Według rzecznika Sił Powietrznych Ukrainy, pułkownika Jurija Ihnata, tylko w sierpniu Rosja użyła około 2800 takich bezzałogowców w atakach na Ukrainę. Pod koniec sierpnia minister obrony Ukrainy Jewhenij Chmara poinformował, że kraj testuje obecnie cztery różne konstrukcje dronów przechwytujących, które mają skutecznie neutralizować rosyjskie odrzutowce bezzałogowe.