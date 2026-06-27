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W nocy z 26 na 27 czerwca 2026 roku doszło do kolejnej katastrofy wojskowego samolotu na Ukrainie. Tym razem rozbił się myśliwiec MiG-29, wykonujący zadanie bojowe nad obwodem połtawskim. Pilot zdołał się katapultować i został szybko odnaleziony przez służby ratunkowe. To już drugie podobne zdarzenie w ukraińskich siłach powietrznych w ciągu niespełna dwóch tygodni.

Kolejna strata w ukraińskim lotnictwie

Jak poinformowało Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy, w nocy z 26 na 27 czerwca, utracono łączność z myśliwcem MiG-29, który wykonywał zadanie bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Na szczęście pilot maszyny wykazał się zimną krwią i doświadczeniem. W krytycznym momencie zdołał się katapultować, a następnie nawiązał kontakt z zespołem poszukiwawczo-ratowniczym.

„Informujemy, że w nocy z 26 na 27 czerwca 2026 roku utracono łączność z myśliwcem MiG-29 Sił Powietrznych Ukrainy, który wykonywał zadanie bojowe w obwodzie połtawskim (na wschodzie kraju)” – przekazało dowództwo w komunikacie.

„Potwierdzamy utratę samolotu, jednak ukraiński pilot z powodzeniem się katapultował, nawiązał kontakt z zespołem poszukiwawczo-ratowniczym i został szybko przetransportowany do placówki medycznej na badania oraz w celu otrzymania niezbędnej pomocy” – podkreślono.

Seria katastrof w ukraińskich siłach powietrznych

To już druga katastrofa wojskowego samolotu w Ukrainie w ciągu niespełna dwóch tygodni. 16 czerwca w obwodzie chmielnickim na zachodzie kraju rozbił się bombowiec frontowy Su-24M. Niestety, w tamtym zdarzeniu zginęli pilot i nawigator.

Wcześniej, w sierpniu 2025 roku podczas podejścia do lądowania po misji bojowej rozbił się MiG-29. 46-letni pilot nie przeżył. 23 lipca ukraińskie władze poinformowały o stracie myśliwca Mirage 2000 – w tym przypadku pilot przeżył i został odnaleziony w stabilnym stanie. W czerwcu 2025 roku podczas odpierania rosyjskiego ataku utracono myśliwiec F-16. Pilot również zginął.

Przyczyny katastrofy pod lupą komisji

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy powołało specjalną komisję, która ma wyjaśnić przyczyny ostatniej katastrofy MiG-29. Wstępne ustalenia nie są jeszcze znane, jednak eksperci nie wykluczają zarówno awarii technicznej, jak i możliwego wpływu działań bojowych.