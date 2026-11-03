Ukraina i Rosja wracają do rozmów. Znamy datę i agendę spotkań

RMF24

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Specjalny wysłannik Białego Domu Steve Witkoff przekazał w poniedziałek, że 10 i 11 listopada w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dojdzie do rozmów przedstawicieli Ukrainy i Rosji. W negocjacjach na poziomie roboczym rolę pośrednika mają odegrać Stany Zjednoczone. Wcześniej Amerykanie spotkają się w Brukseli z przedstawicielami Europy.

Jak poinformował Witkoff we wpisie w serwisie X, spotkanie ma być kolejnym etapem działań administracji prezydenta Donalda Trumpa, ukierunkowanych na zakończenie wojny.

Agenda rozmów ma obejmować powojenne kwestie bezpieczeństwa, deeskalację konfliktu, sprawy humanitarne oraz działania potrzebne do zawarcia porozumienia pokojowego.

Spotkania z europejskimi partnerami w Brukseli

Przed rozmowami w Abu Zabi amerykańscy negocjatorzy mają spotkać się w tym tygodniu w Brukseli z przedstawicielami Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i NATO.

W centrum tych konsultacji znajdą się gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, kształt europejskiego systemu bezpieczeństwa po wojnie, a także gospodarcze mechanizmy wspierające odbudowę Ukrainy.

„Liczymy na kontynuację postępów osiągniętych (podczas rozmów) w Kijowie, Oslo i Petersburgu oraz na wypracowanie kompleksowego i trwałego porozumienia pokojowego, które zapewni długotrwałe bezpieczeństwo na kolejne pokolenia” - czytamy we wpisie Witkoffa.

Ostatnie trójstronne rozmowy z udziałem Rosji, Ukrainy i USA odbyły się w lutym, kilka tygodni przed rozpoczęciem wojny USA i Izraela z Iranem. 21 października Władimir Putin zaakceptował wznowienie negocjacji z Kijowem przy udziale Waszyngtonu. Decyzję poprzedziły intensywne zabiegi dyplomatyczne Białego Domu oraz spotkania Witkoffa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i liderami Norwegii oraz Finlandii w Oslo, a później także z Putinem w Petersburgu.