Ukraina czeka na rakiety Patriot. Dostawy dopiero za kilka lat, Zełenski apeluje

RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zatwierdzona przez Stany Zjednoczone sprzedaż 500 rakiet przechwytujących PAC-3 MSE do systemów Patriot dla Ukrainy obejmuje dostawy, które mają rozpocząć się dopiero za kilka lat. Kijów apeluje do USA i europejskich partnerów o przekazanie rakiet z własnych zasobów już teraz, w zamian za przyszłe dostawy.

W swoim wpisie na platformie X Zełenski podkreślił, że decyzja Departamentu Stanu USA to ważny krok, ale potrzeby Ukrainy są natychmiastowe.

„Pięćset pocisków przechwytujących PAC-3 to znacząca liczba, która już wkrótce – tej zimy – MOGŁABY stanowić wysoce skuteczny zestaw obronny. Określono jednak, że dostawy mogą rozpocząć się DOPIERO ZA KILKA LAT” – napisał prezydent Ukrainy.

Zełenski zaapelował do zachodnich sojuszników o znalezienie rozwiązania, które pozwoli Ukrainie na skuteczną obronę przed rosyjskimi atakami już w najbliższych miesiącach. „Zwracamy się do naszych amerykańskich partnerów z prośbą o znalezienie rozwiązania na czas, gdy istnieje realne zagrożenie i realna potrzeba użycia pocisków przechwytujących PAC-3” – dodał.

Apel o rakiety z magazynów sojuszników

Ukraiński prezydent zaznaczył, że zarówno USA, jak i państwa europejskie posiadają w swoich magazynach wystarczającą liczbę rakiet, które mogłyby zostać przekazane Ukrainie natychmiast. W zamian Kijów zobowiązuje się odebrać nowe pociski, gdy tylko zostaną wyprodukowane i dostarczone w ramach zatwierdzonego kontraktu.

Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż 500 rakiet PAC-3 MSE, których całkowity koszt wynosi do 2,1 miliarda dolarów. Finansowanie zapewnią państwa europejskie, Kanada oraz Unia Europejska. Według informacji amerykańskich urzędników, rakiety te mają zostać wyprodukowane i dostarczone dopiero w 2030 roku.

Obecnie Lockheed Martin, producent rakiet PAC-3, wytwarza ich około 500 rocznie, jednak do 2030 roku planuje zwiększyć produkcję do 3 tysięcy sztuk rocznie. Tymczasem zapasy amerykańskich rakiet zostały mocno uszczuplone podczas ostatnich konfliktów. Według danych Center for Strategic and International Studies, w arsenale USA pozostało około 800 pocisków Patriot.

Już w lipcu Zełenski ostrzegał, że Ukraina będzie potrzebować zimą nawet 100 pocisków miesięcznie, by skutecznie bronić się przed rosyjskimi ostrzałami. Opóźnienie dostaw może więc znacząco wpłynąć na zdolności obronne kraju w najbliższych miesiącach.