UKMTO: Piraci uprowadzili statek handlowy

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Uzbrojeni napastnicy przejęli kontrolę nad statkiem handlowym u wybrzeży Somalii – poinformowała Brytyjska Agencja ds. Operacji Handlowych na Morzu (UKMTO). To pierwszy skuteczny atak piratów w tym rejonie od połowy kwietnia.

Do porwania doszło około czterech mil morskich, czyli blisko 7,5 kilometra, od somalijskiego portu Maraya w północno-wschodniej części kraju.

Według UKMTO na pokład jednostki wtargnęło ośmiu uzbrojonych mężczyzn, którzy przejęli nad nią kontrolę. Informację potwierdziło Centrum Bezpieczeństwa Morskiego Oceanu Indyjskiego (MSCIO), powiązane z siłami morskimi Unii Europejskiej działającymi w tym regionie.

Nie podano dotąd nazwy statku, jego właściciela ani liczby osób znajdujących się na pokładzie. Żadna grupa nie przyznała się do przeprowadzenia ataku.

Cztery statki w rękach piratów

Jak przypomniała agencja AFP, poprzedni udany atak miał miejsce w połowie kwietnia. Wówczas u wybrzeży Jemenu piraci zajęli chemikaliowiec M/T Asana, pływający pod banderą Tanzanii. Jednostka ma obecnie stać na kotwicy w tym samym rejonie, gdzie doszło do poniedziałkowego porwania.

Według AFP piraci przetrzymują obecnie co najmniej cztery statki handlowe. Oprócz M/T Asana są to tankowiec M/T Honour 25, porwany w połowie kwietnia, M/V Sward, zajęty pod koniec kwietnia, oraz tankowiec Eureka, uprowadzony na początku maja. W każdym z tych przypadków zatrzymano także członków załóg.

Somalijskie źródła, cytowane przez AFP, przekazały, że w ostatnich miesiącach piraci porwali również dwa irańskie kutry rybackie. Za ich uwolnienie zapłacono po około 20 tys. dolarów okupu.

Wzrost napięcia na szlakach morskich

Reuters zwraca uwagę, że współczesne przypadki piractwa u wybrzeży Somalii różnią się od tych z lat 2008-2018, gdy motywacją sprawców był przede wszystkim zysk.

Obecne incydenty są często wiązane z konfliktami na Bliskim Wschodzie oraz rosnącym napięciem na kluczowych szlakach żeglugowych w regionie.